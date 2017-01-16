أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الإثنين 16/1/2017

نظراً للإرتفاع الكبير في سعر الدولار خلال الفترة الحالية, وقرار تعويم الجنيه الصادر من البنك المركزي المصري, نجد ارتفاع ملحوظ في أسعار المنتجات والسلع الغذائية في السوق المصري, ومنها ارتفاع سعر الدواجن والبيض سواء البلدي أو المستورد منها, حيث وصل سعر الدولار اليوم في البنوك إلى 18.25 جنيه.

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أسباب زيادة أسعار الدواجن

حيث أكد واحد من أعضاء الإتحاد العام لمنتجي الدواجن, السيد مشالي, أن أسعار الدواجن سوف تستمر في الأسعار المرتفعة لها في الفترة الأخيرة, وذلك نتيجة للإرتفاع المستمر في سعر الدولار كما ذكرنا سابقاً, والذي أدى لارتفاع أسعار الدواجن المستوردة, وأيضاً ارتفاع أسعار الأعلاف التي تستخدم لتغذية الدواجن البلدي.

كما أضاف السيد مشالي, أن الحكومة يجب أن تهتم بالصناعة الخاصة بالدواجن وذلك للتخفيض على المواطن في أسعار منتجات الدواجن التي تساهم بشكل كبير في التغذية والإعتماد الكبير لدى المواطن عليها, وذلك بعد صدمة ارتفاع منتجات الإنتاج داخل مصر بنسبة 100%, وذلك نتيجة ارتفاع سعر الدواجن التي نستوردها للسوق المصري نتيجة ارتفاع الدولار كما ذكرنا سابقاً.

حلول مقترحة لإنهاء أزمة زيادة أسعار الدواجن

كما أكد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية, السيد الدكتور عبد العزيز, أن السبب الأساسي في الإرتفاع الملحوظ في سعر الدواجن ما ذكرناه سابقاً وهو ارتفاع سعر الدولار, حيث أن 85% من ثروة الدواجن المستخدمة في السوق المصري يتم استيرادها من دول أخرى, حيث عرض حل من وجهة نظره ويعتبره الحل الوحيد لهذه الأزمة, أن تقوم وزارة الزراعة بنصح المزارعين والفلاحين إلى ضرورة زراعة الذرة بشكل كبير لتغذية الدواجن والتقليل من استيراد الأعلاف, كما شدد على ضرورة إنتاج اللقاحات اللازمة لعلاج الدواجن.

أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم

وإليكم فيما يلي بعض أسعار أهم أنواع الدواجن داخل السوق المصري حيث :

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ارتفع سعر الدواجن المستوردة من 27 جنيه ليصل متوسط سعر الكيلو منه من 30 إلى 35 جنيه.

ارتفع سعر الفرخ الصغير من أربع جنيهات ليصل سعره إلى خمس جنيهات.

ارتفع سعر الرومي من 45 جنيه ليصل سعره إلى 50 جنيه.

ارتفع سعر البط من 41 جنيه ليصل سعر إلى 45 جنيه.

ارتفع سعر شرائح البانيه من 60 جنيه ليصل سعره إلى 70 جنيه.

مما أدى كل ذلك إلى ارتفاع سعر البيض إلى 39 جنيه.