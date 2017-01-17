الأرصاد: درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 17 – 1 – 2017 بجميع المحافظات

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية فى مصر اليوم الثلاثاء الموافق 17 من يناير 2017 ، أن تنكسر موجة البرودة فى عدد من المناطق بمحافظات مصر فى ساعات النهار ، حيث ورد أنها تتوقع أن يسود طقس معتدل على محافظات الشمال حتى محافظات شمال الصعيد ، ثم تميل درجات إلى الإرتفاع فيسود طقس حار على محافظات جنوب الصعيد ،لتنخفض درجات الحرارة ليلاً على جميع المناطق حتى يصبح الطقس شديد البرودة ، وبالنسبة للشبورة الصباحية ، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن تقل درجة الرؤية المتوقعة في الشبورة الصباحية على بعض المناطق السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري بالإضافة إلى محافظة القاهرة ومحافظات شمال الصعيد ، وقد ورد فى بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع ظهور كلاً من السحب المنخفضة والمتوسطة على بعض المناطق الشمالية ، وأن تكون حركة الرياح كما توقعها خبراء الأرصاد أغلبها شمالية غربية خفيفة وسوف تكون حركة الرياح معتدلة فى بعض المناطق الأخري بمحافظات مصر .
طقس اليوم الثلاثاء فى مصر:
ورد فى بيان الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط سوف يسود عليها الإعتدال اليوم مع التوقع بإرتفاع حركة الموج فيه ، حيث يتوقع أن تصل ما بين متر ونصف إلى مترين، أما بالنسبة لحركة الرياح يتوقع أن تكون سطحية جنوبية شرقية ، بينما يسود على حالة البحر الأحمر أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع التوقع بأن ارتفاع الموج في البحر الأحمر سوف تتراوح ما بين متر إلى مترين ، ليغلب عليه حركة الرياح شمالية غربية .
بيان درجة الحرارة المتوقعة:
جاء فى بيان هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 17/1/2017 على أغلب محافظات ومدن مصر ، حيث تم الإعلان عن درجات الحراراة العظمي والصغري منها كما ورد فى بيان هيئة الأرصاد الجوية فى جمهورية مصر العربية :
القاهرة 10 20
الإسكندرية 7 18
مطروح 8 19
بورسعيد 12 19
دمياط 9 19
بلطيم 10 20
الإسماعيلية 5 20
السويس 7 21
العريش 5 21
نخل 2 22
طابا 4 23
الطور 10 21
مرسى علم 12 24
الغردقة 11 25
شرم الشيخ 16 25
رفح 6 20
كاترين 3 19
سيوة 6 19
المنيا 7 20
الفيوم 8 21
رأس سدر 9 20
أبوسمبل 11 26
وسط الدلتا 9 20
أسيوط 5 21
سوهاج 6 22
الأقصر 7 25
أسوان 10 26
شلاتين 19 27
حلايب 20 25
الوادى الجديد 5 22
قنا 7 24
نويبع 15 24
السلوم 10 19 .
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