الأرصاد: درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 17 – 1 – 2017 بجميع المحافظات

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية فى مصر اليوم الثلاثاء الموافق 17 من يناير 2017 ، أن تنكسر موجة البرودة فى عدد من المناطق بمحافظات مصر فى ساعات النهار ، حيث ورد أنها تتوقع أن يسود طقس معتدل على محافظات الشمال حتى محافظات شمال الصعيد ، ثم تميل درجات إلى الإرتفاع فيسود طقس حار على محافظات جنوب الصعيد ،لتنخفض درجات الحرارة ليلاً على جميع المناطق حتى يصبح الطقس شديد البرودة ، وبالنسبة للشبورة الصباحية ، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن تقل درجة الرؤية المتوقعة في الشبورة الصباحية على بعض المناطق السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري بالإضافة إلى محافظة القاهرة ومحافظات شمال الصعيد ، وقد ورد فى بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع ظهور كلاً من السحب المنخفضة والمتوسطة على بعض المناطق الشمالية ، وأن تكون حركة الرياح كما توقعها خبراء الأرصاد أغلبها شمالية غربية خفيفة وسوف تكون حركة الرياح معتدلة فى بعض المناطق الأخري بمحافظات مصر .

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طقس اليوم الثلاثاء فى مصر:

ورد فى بيان الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط سوف يسود عليها الإعتدال اليوم مع التوقع بإرتفاع حركة الموج فيه ، حيث يتوقع أن تصل ما بين متر ونصف إلى مترين، أما بالنسبة لحركة الرياح يتوقع أن تكون سطحية جنوبية شرقية ، بينما يسود على حالة البحر الأحمر أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع التوقع بأن ارتفاع الموج في البحر الأحمر سوف تتراوح ما بين متر إلى مترين ، ليغلب عليه حركة الرياح شمالية غربية .

بيان درجة الحرارة المتوقعة:

جاء فى بيان هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 17/1/2017 على أغلب محافظات ومدن مصر ، حيث تم الإعلان عن درجات الحراراة العظمي والصغري منها كما ورد فى بيان هيئة الأرصاد الجوية فى جمهورية مصر العربية :

القاهرة 10 20

الإسكندرية 7 18

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مطروح 8 19

بورسعيد 12 19

دمياط 9 19

بلطيم 10 20

الإسماعيلية 5 20

السويس 7 21

العريش 5 21

نخل 2 22

طابا 4 23

الطور 10 21

مرسى علم 12 24

الغردقة 11 25

شرم الشيخ 16 25

رفح 6 20

كاترين 3 19

سيوة 6 19

المنيا 7 20

الفيوم 8 21

رأس سدر 9 20

أبوسمبل 11 26

وسط الدلتا 9 20

أسيوط 5 21

سوهاج 6 22

الأقصر 7 25

أسوان 10 26

شلاتين 19 27

حلايب 20 25

الوادى الجديد 5 22

قنا 7 24

نويبع 15 24

السلوم 10 19 .