مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 17/1/2017 فى مصر والعواصم العربية

نقدم لكم اليوم “مصر365” ، المزيد من خدماتنا الإخبارية التى نسعى دائمًا لتطويرها من أجل قرائنا الإعزاء ، حيث نقدم لكم فى هذا المقال اليومي مواقيت الصلاة فى مصر ، حيث نستعرض معكم الصلاوات الخمسة فى عدد من محافظات مصر بالإضافة إلى مواعيد الصلاة كما تقررت فى عدد من الدول الربية الشقيقة اليوم الثلاثاء الموافق 17 من يناير 2017 ، شاملة صلاة الفجر وصلاة الظهيرة وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء.

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مواقيت الصلاة فى عدد من محافظات جمهورية مصر العربية:

نستعرض معكم الآن مواقيت الصلاة فى مصر كما وردت بحسب فروق التوقيت فى عدد من محافظات جمهورية مصر العربية ، متمنيين للجميع أن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال .

مواعيد الصلاة فى محافظة القاهرة:

الفجر 5:20 ص

الظهر 12:04 ص

العصر 58: 2

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المغرب 5:18 م

العشاء 6:39

مواعيد الصلاة فى محافظة الإسكندرية:

الفجر 5:26 ص

الظهر 12:09

العصر 3:00

المغرب 5:20 م

العشاء 6:42 م

مواقيت الصلاة فى محافظة الإسماعيلية:

الفجر 5:17

الظهر 12:00 م

العصر 2:53 م

المغرب 5:13 م

العشاء 6:34 م

مواعيد الصلاة فى محافظة شرم الشيخ:

الفجر 5:05 ص

الظهر 11:52

العصر 2:50 م

المغرب 5:11 م

العشاء 6:30 م

مواعيد الصلاة فى محافظة أسوان:

الفجر 5:08 ص

الظهر 11:58 ص

العصر 3:01 م

المغرب 5:23 م

العشاء 6:39

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء بعدد من العواصم والدول العربية:

نقدم لكم اليوم مواعيد الصلاوات الخمسة كما وردت بتاريخ اليوم الثلاثاء فى عدد من العواصم والدول العربية الشقيقة متمنيين الفلاح لجمع المسلمين والسداد .

مواعيد الصلاة فى مكة المكرمة:

الفجر 5:36 ص

الظهر 12:30 م

العصر 3:38 م

المغرب 6:02 م

العشاء 7:15 م

مواعيد الصلاة فى المدينة المنورة:

الفجر 5:40 ص

الظهر 12:31 م

العصر 3:34 م

المغرب 5:59 م

العشاء 7:12 م

مواعيد الصلاة فى المملكة العربية السعودية بالرياض:

الفجر 5:12 ص

الظهر 12:02 ص

العصر 3:05 م

المغرب 5:30 م

العشاء 6:44 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان:

الفجر 5:04

الظهر 11:49 م

العصر 2:44 م

المغرب 5:06 م

العشاء 6:25 م

مواعيد الصلاة فى العاصمة الإمارتية بأبو ظبى:

الفجر 5:41 ص

الظهر 12:32 م

العصر 3:35 م

المغرب 5:56 م

العشاء 7:13 م

مواعيد الصلاة فى العاصمة المغربية بالرباط:

الفجر 5:57 ص

الظهر 12:37 م

العصر 3:22 م

المغرب 5:43 م

العشاء 7:07

مواعيد الصلاة فى دولة الكويت:

الفجر 5:12 ص

الظهر 11:57ص

العصر 2:52 م

المغرب 5:12 م

العشاء 6:33 م .