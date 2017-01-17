مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 17/1/2017 فى مصر والعواصم العربية

نقدم لكم اليوم “مصر365” ، المزيد من خدماتنا الإخبارية التى نسعى دائمًا لتطويرها من أجل قرائنا الإعزاء ، حيث نقدم لكم فى هذا المقال اليومي مواقيت الصلاة فى مصر ، حيث نستعرض معكم الصلاوات الخمسة فى عدد من محافظات مصر بالإضافة إلى مواعيد الصلاة كما تقررت فى عدد من الدول الربية الشقيقة اليوم الثلاثاء الموافق 17 من يناير 2017 ، شاملة صلاة الفجر وصلاة الظهيرة وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء.
مواقيت الصلاة فى عدد من محافظات جمهورية مصر العربية:
نستعرض معكم الآن مواقيت الصلاة فى مصر كما وردت بحسب فروق التوقيت فى عدد من محافظات جمهورية مصر العربية ، متمنيين للجميع أن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال .
مواعيد الصلاة فى محافظة القاهرة:
الفجر 5:20 ص
الظهر 12:04 ص
العصر 58: 2
المغرب 5:18 م
العشاء 6:39
مواعيد الصلاة فى محافظة الإسكندرية:
الفجر 5:26 ص
الظهر 12:09
العصر 3:00
المغرب 5:20 م
العشاء 6:42 م
مواقيت الصلاة فى محافظة الإسماعيلية:
الفجر 5:17
الظهر 12:00 م
العصر 2:53 م
المغرب 5:13 م
العشاء 6:34 م
مواعيد الصلاة فى محافظة شرم الشيخ:
الفجر 5:05 ص
الظهر 11:52
العصر 2:50 م
المغرب 5:11 م
العشاء 6:30 م
مواعيد الصلاة فى محافظة أسوان:
الفجر 5:08 ص
الظهر 11:58 ص
العصر 3:01 م
المغرب 5:23 م
العشاء 6:39
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء بعدد من العواصم والدول العربية:
نقدم لكم اليوم مواعيد الصلاوات الخمسة كما وردت بتاريخ اليوم الثلاثاء فى عدد من العواصم والدول العربية الشقيقة متمنيين الفلاح لجمع المسلمين والسداد .
مواعيد الصلاة فى مكة المكرمة:
الفجر 5:36 ص
الظهر 12:30 م
العصر 3:38 م
المغرب 6:02 م
العشاء 7:15 م
مواعيد الصلاة فى المدينة المنورة:
الفجر 5:40 ص
الظهر 12:31 م
العصر 3:34 م
المغرب 5:59 م
العشاء 7:12 م
مواعيد الصلاة فى المملكة العربية السعودية بالرياض:
الفجر 5:12 ص
الظهر 12:02 ص
العصر 3:05 م
المغرب 5:30 م
العشاء 6:44 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان:
الفجر 5:04
الظهر 11:49 م
العصر 2:44 م
المغرب 5:06 م
العشاء 6:25 م
مواعيد الصلاة فى العاصمة الإمارتية بأبو ظبى:
الفجر 5:41 ص
الظهر 12:32 م
العصر 3:35 م
المغرب 5:56 م
العشاء 7:13 م
مواعيد الصلاة فى العاصمة المغربية بالرباط:
الفجر 5:57 ص
الظهر 12:37 م
العصر 3:22 م
المغرب 5:43 م
العشاء 7:07
مواعيد الصلاة فى دولة الكويت:
الفجر 5:12 ص
الظهر 11:57ص
العصر 2:52 م
المغرب 5:12 م
العشاء 6:33 م .
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