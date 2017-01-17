بالفيديو: تعليق الإعلامي توفيق عكاشة على حكم “تيران وصنافير”

قامت المحكمة الإدارية يوم أمس بإصدار حكمها الأخير فى الطعن المقدم حول القضية الأشهر على الساحة السياسية بين جمهورية مصر العربية ، والمملكة العربية السعودية ، حول جزيرتي تيران وصنافير ، بأحقية دولة مصر بالجزيرتين ، وعلى هذا ترتب بطلان الإتفاقية المكتوبة بين مصر والسعودية بأن الجزيرتين تابعتين للمملكة السعودية ، وخرجت العديد من التصريحات الإعلامية والصحفية المعلقة على حكم القضاء المصري حول هذه القضية ، بالإضافة إلى تداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي المؤيدين والمعارضين للحكم القضائي الصادر من المحكمة المصرية بالإيجاب والسلب وفقًأ لأرائهم ، ومن ضمن من خرجوا من بعد غياب فى الفترة الاخيرة لإدلاء بأحد التصريحات الخاصة بخصوص هذا الصدد الإعلامي توفيق عكاشة ، حيث قام توفيق عكاشة بالتصريح برأيه حول قضية جزيرتي تيران وصنافير فى فيديو قام العديد من النشطاء بتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، حيث ظهر عضو البرلمان السابق ، والإعلامي توفيق عكاشة ، داخل مبني مجلس الدولة، بعد صدور حكم المحكمة الإدارية يوم أمس الإثنين بمصرية تيران وصنافير .

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تصريحات فيديو توفيق عكاشة:

يعد الفيديو الذى تداوله نشطاء المواقع الإجتماعية يوم أمس يرجع تاريخهإلى يوم 19 من شهر ديسمبر 2016 ، من العام الماضي، حيث يعد هو الظهور الأول للإعلامى توفيق عكاشة بعد إختفائه الفترة السابقة عن الساحة الإعلامية بعد قرار إسقاط عضويته من البرلمان المصري ، ويظهر بالفيديو عكاشة حول جموع من الناس وإعلامية تسأله عن رأيه فى قضية تيران وصنافير ، فرد عليها توفيق عكاشة مؤيدًا حكم القضاء قائلاً: “تيران وصنافير مصرية ” ، ثم جاء من خلف بعض الهتافات التى رددت كلمة ” مصرية ” ، بعد أن انتهي من جملته .

وجدير بالذكر أن الرد السعودي جاء غير مقتنع بحكم المحكمة الإدارية المصرية ببطلان اتفاقية تيران وصنافير واعتبارها مصرية ، حيث ينتظرون حاليًا رد الرئاسة والمسؤلين عن هذا الشان ، كما أشار البعض إلى لجوء المملكة العربية السعودية إلى التحكيم الدولي لكي تثبت أن الجزيرتين سعوديتين وليوا مصريتان ، وسوف نتظر ما سوف تكشفه الأيام بخصوص هذا الشان.