روسيا تحذر من انقلاب محتمل ضد دونالد ترامب

صرح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بإن مايحدث على الساحة السياسية الأمريكية من احداث ومنافسات سوف تظل مستمرة , وبذلك فسوف تكون هذه المنافسات استعداد بعض القوى السياسية الأمريكية بالتعاون مع قوى اخرى لتشجيع الأنقلاب على الرئيس المنتخب دونالد ترامب وقد صرح بوتين خلال المؤتمر الصحفى مع نظيره المولدوفى دودون الذى كان فى زيارة لموسكو , تشهد موسكو استمرار للمنافسة السياسية الحادة داخل الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من إنتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية بفوز المرشح دونالد ترام واستلامه مهامه الرئاسية ,وقد اعتبر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن من وراء المنافسة على الساحة السياسة الأمريكية قد اصبح واضح للكل والهدف منه الزعزعه واحراج الرئيس الأمريكى وفريقه وزعزعة شرعيته بعد الخسائر التى تخسرها الولايات المتحدة الأمريكية , وقد يأتى ذلك الى نية بعض السياسين الى التوجع اىل منع ترامب من ممارسة مهام منصبه والنقلاب عليه فى نظير ما يراه الساسين من خسارة لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية التى يراها الجميع .

Advertisements

الهدف من وراء الوقوف ضد دونالد ترامب وفريقه الرئاسى

والجدير بالذكر ان الهدف من تصريحات بوتين يستدعى , تكبيل يد دونالد ترامب والوقوف ضد تنفيذ اى تعهد قد تقدم به بالأنتخابات الأمريكية والتعهدات التى وعد بها شعبه بالحملة الأنتخابية خصيصا فى الأوجه السياسية والخارجية وما يتفق مع سياسة الولايات المتحدة الأمريكية سواء فى الداخل او الخارج وقد اشار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اللى انه سوف تتكرر هجمات الهاكرز الروسى التى حدثت فى الأنتخابات الأمريكية السابقة ونصح الرئيس الروسى نظيره الأمريكي بالتعاون مع موسكو وتعزيز العلاقات الروسية الأمريكية بعد هذه الهجمات للحد من الخسائر التى قد تسببها بعض الهجمات على الولايات المتحدة الأمريكية فى ظل أن المعلومات التى تم الحصول عليها من الهاكرز الروسين كلها معلومات حقيقية واثارت جدلا واسعا بالأنتخابات الأمريكية وتكرارها سوف يضر بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية الداخلية والخارجية وسوف تتسبب بتوتر العلاقات بينها وبين دول كثيرة بالمنطقة وكل ذلك يصب فى مصلحة من يريدون اقصاء ترام عن مهامه الرئاسية والأنقلاب عليه واظهاره اما الراى العام الأمريكى بأنه رئيس غير قادر على تولى مهام وظيفته .

الاساليب التى يتخذها معارضوا الرئيس الأمريكى ضده

وصف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن مهاجموا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الى الفبركة وتشويه السمعة وتلفيق التهم له بأنه سابقة وحالة فريدة من نوعها ولم يراها قبل ذلك و واضاف بأن استخدام هذه الأساليب ضد ترامب ولم يحدث هذا الشىء فى قبل ذلك فى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك إن دل على انحطاط السياسة الأمريكية وعدم المنافسة الشريفة بين السياسين الأمريكين وشدد بوتين على أن الدعارة فى الفترة الأخيرة تعتبر ظاهرة قبيحة بين الناس الأسلوب الذى يتخذوه معارضوا ترامب ويلفقون له التهم من اجل الأضرار به وذلك تجاوز جميع الخطوط الحمراء وتجاوز اخلاق المنافسة.

ووجه السؤال الى الاستخبارات الروسية هل تطارد الأستخبارات رجال الأعمال الأمريكية فكل ذلك يعتبر هراء واشار بأن الرئيس الأمريكى يعتبر له سابق خبرة فى تظيم مسابقات ملكات الجمال وانه تعامل مع جميع حسناوات العالم وانه بعيد كل البعد عن العلاقات الجنسية والدعارة وكل مايشاع حول ان ترامب بعد فوزه بالأنتخابات ذهب الى موسكو ليلتقى بالحسناوت الروسية فكل هذا كذب وافتراء .