أبوتريكة ضمن قائمة الشخصيات الإرهابية بحكم الجنايات

ذكرت مصادر قضائية بأنه تم ادراج لاعب النادى الأهلى والمنتخب السابق محمد أبو تريكة رسميا ضمن قوائم الشخصيات الإرهابية طبقا لأحكام الكيان الأرهابى , بعد تأيد محكمة جنايات الدرجة الأولى بالتحفظ على اموال العديد من الشخصيات ومنهم اللاعب محمد أبو تريكة, وحصر أموال الإخوان الإرهابية , وقد كان الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بإدراج اللاعب محمد ابو تريكة ضمن القائمة الإرهابية التى تتكون من 1500 شخص تم التحفظ على اموالهم من قبل لجنة حصر أموال جماعة الأخوان الأرهابية , وتتضمن القائمة أبو تريكة ومحمد مرسى وجميع قيادات ىالصف الأول بمكتب الإرشاد وماضى سلطان وباكينام وصقر وكل الأشخاص المتحفظ على أموالهم منذ عام 2014.

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حيثيات الحكم وابرز الأسماء التى وردت بالقائمة الإرهابية

تم اصدار الحكم الخميس الماضى 12-1-2017 الصادر من محكمة جنايات الدائرة السادسة القاهرة بتإييد إدراج جماعة الأخوان الأرهابية على قائمة الجماعات الإرهابية وإدراج جميع الإشخاص المتحفظ على أموالهم منذ عام 2014 طبقا للقضية رقم 653 امن دولة عليا بعد بلاغ لجنة حصر أموال جماعة الأخوان الإرهابية , وقد حملة مسودة الحكم التى وقع عليها المستشار خليل عبد العزيز عدة اسماء كانت مفاجئة للجميع فمنهم محمد أبوتريكة ورجل الأعمال صفوات ثابت , وباكينام الشرقاوى مستشارة الرئيس السابقة , والإعلامى مصطفى سقر , والمستشار السابق وليد شرابى , وقيادات عديدة من قيادات الإخوان , والرئيس السابق محمد مرسى وجميع أبنائه والمرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين السابق محمد بديع , ومحمد مهدى عاكف وجميع أولادهم , وخيرت الشاطر القيادى البارز بجماعة الإخوان الإرهابية ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتنى , ومحمود حسن وابراهيم الزيات وابراهيم منير وابراهيم الدراوى واحمد سيف الاسلام حسن البنا وجمال العشرى , جهاد الحداد , حازم فاروق وحسن مالك وحسين القزاز بالإضافة الى حمزة زوبع وخالد عودة وقيادات كثيرة داخل جماعة الإخوان الإرهابية وضمن القائمة ايضا سعد الحسينى القيادى البارز بجماعه الإخوان وعزة الجرف عضوة مجلس الشعب السابقة وعصام العريان وصبحى صالح , صفوت حجازى , وليد شلبى , يحى حامد , يوسف القرضاوى , يوسف ندا , عصام الحداد عصام تليمة , قطب العربى , محمد سعد عليوة , مسعود السبحى , محمد البلتاجى.

وجاء ضمن حيثيات الحكم بان النيابه العامة قد تقدمت بطلب للمحكمة بإدراج جماعة الإخوان لاإرهابية وجميع اعضائها المتحفظ على أموالهم بسبب أن الجماعهة الإرهابية اعتمدت على الأموال التى يمدها بها اعضائها ومؤيدو الجماعة فى تمويل اعتصام رابعة والنهضة المسلح وحشد الناس والعناصر المسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد الجيش والشرطة وتمويل عمليات حرق الكنائس وقطع الطرق واستهداف رجال الشرطه والجيش وترويع الأمنين وتعكير السلم العام والأمن العام للبلاد وتحريض المواطنين ضد النظام والتحريض على قلب نظام الحكم .

اجازات المادة رقم 6 من قانون الجماعات الإرهابية الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال ستون يوما من نشر الحكم فى الجرائد الرسمية , وتلتزم المادة رقم 5 بنشر الحكم فى الجرائد الرسمية كملحق وقد تم نشر الحكم وجميع القرارات السابقة متضمنا قائمة بابرز قيادات الأخوان وجماعة أنصار بيت المقدس وتنظيم ولاية سيناء .

والجدير بالذكر انه بالنسبة للكيانات الإرهابية امثال جماعة الإخوان الإرهابية قد ترتب بحظر الكيان الإرهابى للجماعة ووقف جميع انشطتها , وغلق الأماكن الخاصة لمقرات الجماعة وحظر اجتماعتها , وحظر تمويل الجماعة وحظر الأموال أو اى شى يأتى بشكل مباشر أو غير مباشر للجماعة , وتجميد كل أصول الجماعة المملوكة لها ولأعضائها البارزين , وحظر الأنضمام للكيان أو أى دعوات للإنضمام لهم أو الترويج للجماعة أو رفع أى شعار يخص الجماعة .وإدراج جميع الأشخاص الصادر ضدهم أحكام على قوائم الممنوعين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول ومنع أى شخص منهم لا يحمل الجنسية المصرية من دخول البلاد وسحب جوازات السفر الخاصة بهم أو الغائها ومنع إصدار أى جواز سفر جديد لهم , وايضا فقدان شرط حسن السير والسلوك اللازم فى تولى الوظائف العامة والمرموقة كالنيابة والمناصب , وتجميد جميع أموالهم اذا ثبت أنها استخدمت فى ممارسة أى نشاط أرهابى .