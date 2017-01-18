طقس مصر اليوم الأربعاء 18/1/2017 وبيان درجات الحرارة المتوقعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، عن طقس مصر اليوم الأربعاء الموافق 18/1/2017 ، حيث توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تستمر موجة انخفاض درجات الحرارة اليوم الأربعاء الموافق 18 من يناير ، كما يتوقع خبراء الأرصاد سقوط بعض الأمطار الخفيقة على المناطق السواحلية وتحديدًا الشمالية الغربية منها ، بالإضافة إلى أنهم حذروا من أن حالة الطقس فى مصر مصر اليوم سوف يكون بارد خلال ساعات النهار على كلاً من السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات مصر بالإضافة إلى محافظة القاهرة ومحافظة شمال الصعيد ، وسوف يكون الطقس بارد على محافظات جنوب الصعيد فى ساعات النهار حيث يكون الطقس شديد البرودة مع بداية ساعات الليلا ، وقد ورد فى بيان الارصاد أن يسود طقس شديد البرودة على الأطراف الشمالية لجمهورية مصر العربية ، ومحافظة القاهرة ومحافظات شمال الصعيد فى ساعات النهار على أن تنخفض درجات الحرارة مع دخول ساعات الليل ليصبح الطقس شديد البرودة ليلا ، بينما أعلنت الأرصاد أن يسود طقس بارد على محافظات جنوب الصعيد فى ساعات النهارا ، على أن يصبح باردا شتويا مع قدوم ساعات الليل ، ويصل للصقيع على شمال سيناء وأوسطها.

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طقس مصر اليوم الأربعاء:

توقع خبراء الارصاد الجوية أن تستمر بعض المناطق فى تساقط الأمطار بالإضافة إلى تحذير الأرصاد من الشبورة الكثيفة فى ساعات الصباح الأولي ، وخاصة على كلاً من المناطق الساحلية بالإضافة إلى الطرق السريعة والطريق الزراعي.

حالة البحر الأحمر والبحر المتوسط اليوم:

جاءت توقعات خبراء الأرصاد أن تؤثر درجات الحرارة على حركة موجات البحر الأحمر فتزيد من إرتفاعها ، حيث يتوقعون أن تكون ما بين المترين إلى المترين ونصف ، مما يؤثر علىحركة الملاحة البحرية ، ومن جهة أخري سوف ترتفع موجات البحر المتوسط بشكل كبير فتشل حركة الملاحة فى البحر المتوسط ، وقد توقع الأرصاد أن ترتفع موجات البحر المتوسط من ثلاثة إلى اربع مترات .

بيان درجات الحرارة المتوقعة فى مصر اليوم:

ورد فى بيان هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاربعاء على معظم الأنحاء من محافظات مصر ، وقد كانت كالتالى:

القاهرة 9 15

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الإسكندرية 7 14

مطروح 6 13

بورسعيد 9 15

آلإسماعيلية 6 14

السويس 7 15

الجيزة 9 15

دمياط 9 15

بلطيم 8 15

العريش 4 17

طابا 4 16

الطور -1 15

الغردقة 9 18

شرم الشيخ 10 19

رفح 3 15

المنيا 5 15

الفيوم 5 15

أبو سمبل 8 19

وسط الدلتا 8 14

أسيوط 3 15

سوهاج 4 16

الأقصر 6 17

أسوان 8 19

الوادي الجديد 2 17 .