مجند ناجٍ يروي تفاصيل هجوم الإرهابيين على “كمين النقب” بالوادي الجديد

وقع فى أحد الأكمنة التابعة للشرطة مرة أخري حادث إرهابي جديد ، حيث تعرضت أحد الأكمنة مساء يوم الإثنين إلى حادث إرهابي جديد راح ضحيته العديد من الجنود الأبرياء بالإضافة إلى المصابين فى جراء قصف جديد للايدي الإرهابية ، ويروي تفاصيل الواقعة أحد الناجين من أفراد الشرطة المصرية ، حيث قال المجند الناجي من حادث كمين الأمس ويدعي “أحمد عبدالعظيم” ، والذى نجي من الموت ولكن لم ينجي من الإصابة من الحاث الذى وقع بمحافظة الوادي الجديد والذى يسمي كمين “النقب الحدودي” ، فى تصريحاته الإعلامية على شاشة برنامج “مباشر من العاصمة” ، والذى تقوم بإذاعته قناة “On live”، يوم أمس الثلاثاء أن الحادث تسبب فى مصرع ضابط شرطة بالإضافة إلى مقتل 7 مجندين وإصابة 4 آخرين منهم.

Advertisements

تصريحات المجند الناجي الإعلامية:

جاءت تصريحات المجند عبدالعظيم الإعلامية فى البرنامج التليفزيوني: “المجموعة الإرهابية التي هاجمت الكمين قامت بإيقاف سيارة مقطورة كان يتم تفتيشها في الكمين وأطلقت النار عليها واتخذتها ساترا لهم وقاموا بعد ذلك بإطلاق النيران على القوة الأمنية الموجودة في كمين النقب”.

وأضاف المجند فى تصريحه الإعلامي ، أن العاصر الإرهابية قد قامت بإقتحام كمين النقب الموجود بالواد الجديد ، عن طريق استخدامها أربع سيارات دفع رباعي ، وقد سبق إقتحام السيارات إلقائهم عدد من القنابل على الكمين بطريق الخارجة وقد قاموا بإحكام سيطرتهم على الكمين فى النهاية بعد ما تأكدوا أن كل من فيه من عناصر تابعة لقوات الأمن ما بين قتيل وجريح.

التصريحات الأمنية على الحادث:

جاءت تصريحات أمنية خارجة من مسؤول بوزارة الداخلية ، معلقة على الحادث، إنه قد قام عدد من المسلحين بالهجوم على كمين النقب ، والذى يوجد على بعد 80 كم من مدينة الخارجة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، مساء يوم الاثنين، وجدير بالذكر أن قوة الكمين بالفعل قد تصدت للهجوم الإرهابي ، وأدي هذا إلى مقتل حوالي 2 من العناصر المسلحة، بالإضافة إلى استشهاد 8 من قوة الكمين ، كما اعلنت الصحة عن وصول 3 مصابين آخرين ، وجاري منذ وقوع الحادث ملاحقة وتتبع الجناة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.