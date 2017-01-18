القوات العراقية بدأت التحرك ضد داعش في الموصل

كشف حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى , بإن القوات المسلحة العراقية قد بدأت بالحرب على تنظيم داعش الإرهابى وبدأت من غرب الموصل وذلك بسبب ضعف قوات التنظيم هناك , ولكن العبادى لم يدلى بإى معلومات أو تفاصيل عن أى تفاصيل عن عمليات القوات المسلحة العراقية بالجانب الغربى من المدينه الذى كان يسيط عليه تنظيم داعش الإرهابى وأكد ايضا أن القوات المسلحة العراقية أقتربت من السيطرة على الساحل الايسر للموصل بالأضافه الى انه لا يوجد خسائر بالقوات الأمنية والمواطنين , وقد صرحت قيادة العمليات العسكرية عن أنه تم تحرير العديد من المناطق بالموصل من قبضة تنظيم داعش الأرهابى كالزراعى والجزائر والمهندسين والنعمانية ونينوى الشرقية وسوق الأغنام ومنطقة باب الشمس وتم فرض السيطرة على وسط المدينة بالكامل بالإضافة الى الجامع الكبير .

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عمليات الجيش العراقى ضد تنظيم داعش الإرهابى

وقد صرحت وكالات الإنباء بأن الطيران الخاص بالقواتا لمسلحة العراقية قد وجه العديد من الضربات الجوية وفقا للمعلومات الأستخبارية التى تم تقديمه للقوات وقد أسفرت العمليات العسكرية عن تدمير العديد من المناطق كمنطقة وادى عكاب التى كان يسيطر عليها تنظيم داعش الأرهابى وقد اسفرت العمليات العسكرية عن انفجارات عديدة فى منطقة وادى عكاب اشارت الى وقوع انفجارات داخل ورش تفخيخ السياراتا لخاصة بتنظيم داعش الأرهابى , ونجحت القواتا لعراقية على السيطرة على كل المناطق على ضفان نهر الموصل فى الشمال والجنوب , وقد صرح المتحدث الرسمى بأسم مكافحة الإرهاب العراقى بأنه تم إستعادى 90 بالمئة من المدن التى سيطر لعيها تنظيم داعش الأرهابى وخاصة مدينة الموصل التى هى معقل تنظيم داعش الإرهابى .

اكبر عملية للقوات العسكرية منذ سيطرة تنظيم داعش على المنطقة

ويذكر أن هذه العملية هي اكبر عملية للقوات المسلحة العراقية ضد تنظيم داعش الإرهابى منذ سيطرته على اغلب المواقع وخاصة مدينة الموصل ويعتبر الجيش العراقى فى حرب مع تنظيم داعش الأرهابى منذ اكتوبر الماضى فى عملين قادمون يانينوى بدعم من القواتا لكردية ووحداتا لحشد الشعبى وبمشاركة طيران التحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابى والكل تحت هدف واحد هو تحرير مدينة الموصل وتحرير المناطق التى يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابى, وتتكون القوات المشاركة فى عملية الموصل اكثر من مائة الف مقاتل فى مواجة اربعة الاف من تنظيم داعش الإرهابى بحسب المعلومات التى نشرتها وزارةا لدفاع الامريكية , وهذه العملية من اكبر العمليات العسكرية التى قامت بها القواتا لمسلحة العراقية منذ اجتياح تنظيم داعش الإرهابى وسيطرته عليه منذ عام 2014 .