الأعلان عن تعديل وزارى قريب بمصر

بعد الأحداث الأخيرة بمصر فى الأسابيع القليلة الماضية مما يزيد من إحتمالية عن وجود تعديل وزارى فقد حسم الرئيس عبد الفتاح السيسى الموقف والجدل الناتج والإعلان عن تعديل وزارى قريب جدا وهذا وقد أفصح الرئيس السيسى عن نيته خلال لقائه مع رؤساء التحرير وقد اجاب على معظم اسئلة رؤساء التحرير ومنها عن ثقته برئيس الوزراء المهندس شريف أسماعيل واشاد به وقال انه يثق به وهذه الثقة نتيجه لعمله وتفانيه فى عملة ومهمته والامانة والمسؤلية التى يتمتع بها إسماعيل وبذلك قد حسم الرئيس عبدالفتاح السيسى مقعد رئيس الوزراء وهو بقاء المهندس شريف إسماعيل رئيسا للوزراء فى ظل وجود غضب شديد بين لامواطنين على الحكومة ورئيسها منذ تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف وغلاء الأسعار .

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لماذا يطالب الرأى العام بتغير الحكومة

فى البداية كانت حكومة شريف إسماعيل صاحبة قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف وتوقيعها على قرض صندوق النقد الدولى للحصول على 12 مليار دولار لمكافحه العجز فى الأقتصاد المصرى , فهذه القرارات ادت الى رفع الأسعار بطريقة جنونية وزيادة الأجرائات الجمركية والضريبية مما اثار غضب الكثير من شرائح المجتمع مطالبين بتغير الحكومةا لمتسببة فى تلك الأزمات وعدم قدرتها على حلها , وعلى صعيد أخر نشرت حكومة شريف إسماعيل كشف حساب لجميع اعمالها فى حل مشاكل المجتمع المصرى وخاصة مشكلة توفير الدواء بالتعاون مع وزارة الصحة ومكافحة الغلاء وضبط الأسار وتشديد الرقابة على جميع الأسواق خاصة سوق الدواء , واشار البيان الحكومى الى أن رئيس الوزراء قدم تقارير عن وزارة التموين بشأن الجهود المقدمة من الوزارة لضبط المخالفين والكثير من الحملات التى تشنها الوزارة لضبط الأسعار , وشمل التقرير أيضا وزارة الداخلية ودورها فى ضبط الشارع المصرى وملاحقة الإرهابين وضبط الأوضاع الأمنية فى البلاد .

أبرز الأسماء المرشحة فى التعديل الوزارى الجديد

وسوف يشمل التعديل الوزارى الجديد وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة السياحة ووزارة التعليم العالى ووزارة الأثار ووزارة الثقافة , ووزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة واعضاء من المجموعة الاقتصادية وسوف يتم اختيار المرشحين الجدد للحقائب الوزارية .والجدير بالذكر أن ابرز الأسماء المرشحة لتولى الحقائب الوزارية الدكتور محمد سلطانا لذى يشغل منصب محافظ البحيرة والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الحالى المرشح لوزارة التعليم العالى , والدكتور حسام بدراوى رئيس لجنه التعليم فى برلمان 2010, واجمد أبوزيد رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة ةالدكتور عصام فايد على , وطبقا لأحكام الدستور فإن التعديل الوزارى بعد انتهائه سوف يتم اقراره ونشره بالجريدة الرسمية بعد جلسة مشاورة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ثم بعد ذلك يعرض على البرلمان للموافقة عليه من عدمه وسوف يصدر به قرار من رئاسة الجمهورية .

السيسى لا أخشى عش الدبابير والتعديل الوزارى قريب جدا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى عن نيته بتعديل وزارى قريب لكى يصوب الأخطاء والتجاوزات التى حدثت الفترة الماضية وأضاف السيسى بأنه أى شى سوف يحتاج الى تصحيح سوف نقوم بتصحيحه مهما كان الوضع وشدد سيادته بأنه لا يخشى عش الدبابير ولا يوجد أحد ثابت على كرسيه والكل سوف يقع تحت طائلة القانون والمحاسبة مؤكدا على اصلاح كل التجاوزات التى حدثت الفترة الماضية بعد التعديل الوزارى الجيد .