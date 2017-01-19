تامر أمين: “زي ما أبو تريكة لبس تيشيرت تعاطفا مع غزة انا هلبسه تعاطفا مع تريكة”

جاء قرار محمة الجنايات الصادر بخصوص نجم النادي الاهلي السابق “محمد أبو تريكة ” ، واعتباره إرهابي وتسجيل أسمه ضمن القائمة الخاصة بالعناصر الإرهابية صادم لعدد كبير من الفئات سواء المصريين أو خارج مصر ، حيث امتلأت مواقع التواصل الإجتماعي والصحف والوسائل الإعلامية بخبر تسجيل الماجيك بقوائم الإرهابيين فى موطنه الأم بجمهورية مصر العربية طبقًا لما صدر من حكم المحكمة ، وفى هذا الصدد علق العديد من الإعلاميين على برامجهم الخاص معترضين على هذا القرار متمسكين بأن النجم محمد أبو تريكة لا يمكن أن يكون إرهابي ، ومن ضمن هذه التصريحات الإعلامية ، جاء تصريح المذيع الإعلامي تامر أمين ، حيث أكد الإعلامي أن اللاعب محمد أبو تريكة والذي يلقب بالماجيكو ، هو أحد أفضل لاعبين كرة القدم فى مصر فى العقد الحالي ، بالإضافة إلى أنه صاحب خلق رفيع والتزامه الذى اعتبره العديد من الشباب قدوة طيبة لهم واحتذوا به ، وبخصوص التحفظ على أموال تريكة قال الإعلامي تامر أمين أن محمد أبو تريكة عندما تم التحفظ على أمواله فى السنوات الماضية لم يصدر منه أى نوع من الإعتراض كما لم يقوم بغحداث أى بلبلة أو لم يقم بأى دعوات ضد الدولة كما أنه لم يقم حتى بالتصريح بأى شئ ضدها ، وقد اعتاد الكثير من المشاهير بالرد على مصائبهم على مواقع التواصل الإجتماعي أو على أى حساب خاص بهم من ضمن هذه الحسابات ولكن الماجيك لم يفعل هذا مطلقًا.

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تصريحات تامر أمين الإعلامية:

جاءت تصريحات الإعلامي تامر أمين الإعلامية ، على برنامجه الخاص الذى يذاع على شاشة القناة الفضائية ” الحياة” ، أن لاعب نادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة ، قد قام بالفعل بخدمة وطنه فى العديد من المجالات وعلى رأسها المجالات الخيرية ، حيث ساهم محمد أبو تريكة في كثير من المشروعات الخيرية ، وقد صرح تامر أمين ، أن هناك طابق حاليًا مازال موجود في مستشفى 57357 ، والتى تختص بعلاج مرض سرطان الأطفال بأسم اللاعب الخلوق محمد ابو تريكة نظير أعماله الخيرة التى قدمها للمستشفى ، ولذا جاءت تصريحات أمين المصرة بانه عندما قام الماجيك بإرتداء تشيرت غزة الذى كان يعلن فيه تعاطفه مع هذه الدولة المنكوبة ، كان يعبر بشكل قاطع عن المواطنين المصرية وما يحملوه لهذه الدولة من تعاطف أمام مواجهاتهم الدائمة ضد العدو الصهيوني والذى ارتداه فى بطولة أمم أفريقيا ، وقال تامر أنه ردًا للجميل قرر أن يقوم بإرتداء تشيرت خاص موقع عليه أسم الماجيك ليعلن بهذا تعاطفه مع هذا الإنسان لأنه رمز للرياضة المصرية وللشباب حتى بع غيابه.

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