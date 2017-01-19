الأرصاد: حالة الطقس اليوم الخميس 19/1/2017 فى جميع محافظات مصر

نقدم لكم اليوم الخميس الموافق 19/1/2017 ، حالة الطقس المتوقعة ، حيث أعلن خبراء الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة بمحافظة الجمهورية ، ويسود اليوم طقس معتدل على أغلب محافظات شمال الصعيد ، حيث يتوقع الأرصاد أن يسود طقس دافئ على محافظات جنوب الصعيد فى ساعات النهار وتنخفض درجات الحرارة تدريجيًا لتصبح شديدة البرودة فى ساعات الليل ، ووورد في بيان الارصاد أنه يتوقع أن تقل الرؤية الصباحية اليوم الخميس بسبب كثافة الشبورة المائية وخاصة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى ومحافظة القاهرة بالإضافة إلى مدن القناة حتى محافظات شمال الصعيد فتزيد نسبة الشبورة حتى تصل الرؤية فيها إلى الضباب وذلك سوف يكون على عدة مناطق متفرقة، أما عن حالة السحب ، فيتوقع خبراء الارصاد الجوية أن تظهر السحب فى محافظات شمال مصر بحيث تكون منخفضة بينما الرياح فيها سوف يكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة ، كما يتوقع أن تنشط حركة الرياح على البحر الأحمر.
حالة البحر الاحمر والبحر المتوسط:
ورد فى بيان الارصاد الجوية فى مصر ، أن حالة حركة الموج فى البحر المتوسط سوف تكون خفيفة إلى معتدلة ، وسوف ترتفع الأمواج تدريجيًأ مع إنخفاض درجات الحرارة حتى تصل ما بين متر إلى متر ونصف ، أما بالنسبة عن حالة البحر الأحمر ، يتوقع الأرصاد أن تسودها حلة من الإعتدال إلى وتزداد حركة الأمواج حتى تصبح مضطربة ، بالإضافة إلى أنه سوف ترتفع حركة الموج ما بين مترين إلى مترين ونصف ، وسوف يسود علي حركة الرياح أن تكون سطحية شمالية غربية .
بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى مصر:
أعلنت الأرصاد الجوية فى بيان لها عن درجة الحرارة المتوقعة بجميع محافظات مصر ، حيث أعلنت عن الدرجة العظمي والدرجة الصغري ، والآن نستعرض معكم هذه الدرجات المتوقعة على أنحاء البلاد طبقًا لما صدر من هيئة الارصاد الجوية:
القاهرة 10 20
الإسكندرية 09 19
مطروح 08 18
بورسعيد 12 18
دمياط 12 18
بلطيم 12 18
الإسماعيلية 07 20
السويس 09 21
العريش 06 21
نخل 04 17
طابا 07 18
الطور 13 19
مرسى علم 15 23
الغردقة 16 23
شرم الشيخ 17 22
رفح 05 20
كاترين 08 16
سيوة 12 18
المنيا 08 21
الفيوم 08 21
رأس سدر 09 28
أبوسمبل 11 28
وسط الدلتا 10 20
أسيوط 12 22
سوهاج 10 23
الأقصر 08 26
أسوان 11 28
شلاتين 21 25
حلايب 21 24
الوادى الجديد 11 24
قنا 12 25
نويبع 15 20
السلوم 06 17 .
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