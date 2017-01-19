عمرو أديب يدافع عن أبو تريكة بعد إدراجه ضمن قائمة الإرهابيين فى مصر

بعد صدور قرار محمة الجنايات بشأن نجم النادي الاهلي السابق ، والإعلامي الحالي ، “محمد أبو تريكة ” ، واعتباره إرهابيًا وضم أسمه ضمن القوائم المصرية الخاصة بالإرهابيين ، جاءت عدة أراء مختلفة متباين فى الشارع المصري بخصوص هذا الحكم ، ومن ضمن هذه الأراء كان رأي الإعلامي الشهير” عمرو أديب” ، من خلف شاشة برنامجه “كل يوم ” ، الذي يذاع على القناة الفضائية “one” ، حيث ابدى الإعلامي أديب إستغرابه الشديد من القرار المفاجئ الذى قد صدر من محمة الجنايات مؤخرًا بخصوص محمد أبو تريكة ، حيث تسائل عمرو أديب قائلا: “بس يا جماعة يبقى إرهابي أزاي، وماشي وسطنا وقاعد وسطنا ”

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تصريحات عمر أديب الإعلامية:

جاءت تصريحات الإعلامي عمرو أديب الإعلامية، مستطردًا حديثه:” أنا وأبو تركية مش أصحاب، ولكن انا عايز المحكمة تقول لنا هو إرهابي أزاي، في محكمتين طلعوا فلوس أبو تريكة حلال وما فيهاش أي مشاكل ، وطلعت النهاردة محكمة مبجلة بتقول عليه إرهابي..فهل ده ممكن؟!”.

ادراج أبوتريكة فى قائمة الإرهابيين:

قامت محكمة الجنايات بإدراج إسم “محمد أبو تريكة ” ، ضمن قوائم الإرهابيين ، حيث قائمة بالتحفظ على أمواله على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، وذلك من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، لمدة 3 سنوات، حيث قام بالإبلاغ عن أموال أبوتريكة اللجنة المخولة لفحص أموال الإخوان ، وجدير بالذكر أنه قد تم إدراج عدد من رجال الأعمال والمعروفين فى نفس القائمة فى القرار الصادر عن الدائرة السادسة ، وجاء منهم: القاضي السابق وليد شرابي ” ، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق “باكينام الشرقاوي” ، رجل الأعمال “صفوان ثابت” ، والإعلامي “مصطفى صقر”.

قائمة بأسماء بعض قيادات الإخوان المصنفين كإرهابيين:

ضمت القائمة التى أندرج أسم محمد أبو تريكية إليها حديثًا كلاً من: الرئيس الأسبق “محمد مرسي “، بالإضافة إلى أبناؤه، وكلاً من المرشد العام “محمد بديع” ، والمرشد “محمد مهدي عاكف”، كما ضمت القائمة أسماء أبناؤهما ، وشارك فى القائمة “خيرت الشاطر” ، وكذلك أبناؤه، وايضًا “سعد الكتاتني “، و”محمود حسين” ، و”أحمد سيف الإسلام حسن البنا”، و”باسم عودة” ، و”جمال العشري” ، وغيرهم الكثيرين.