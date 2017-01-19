أوباما في المؤتمر الصحفي الوداعي: من مصلحة الولايات المتحدة والعالم إقامة علاقات مع روسيا

صرح الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما خلال المؤتمر الصحفى الوداعى , بأنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية توطيد العلاقات مع روسيا لان توطيد العلاقات واقامة علاقات بنائة مع روسيا فى مصلحة الولايات المتحدة ومصلحة العالم وصرح الرئيس المنتهية مدته باراك اوباما بإنه خلال فترة رئاسته للولايات المتحدو فعل كل مايقدر عليه لتحسين علاقات الولايات المتحدة وروسيا والحد من المنافسة بين البلدين المنافسة التى كانت منذ بداية الحرب الباردة الى هذه الوقت , وشدد اوباما على الحد من تعقيد العلاقات بين البلدين , وعلق اوبما على قرار ترامب برفع العقوبات المفروضة على روسيا فى مقابل توقيع اتفاقيات تقلص تواجد الأسلحة النووية بين البلدين على أمل ان يتمكن ترامب فى تحقيق مصلحو الولايات المتحدة مع روسيا واشار على عدم اخذ ازمة اوكرانيا فى عين الأعتبار والنظر الى مصلحة البلدين سواء كانت امريكا ام روسيا .

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القضية الفلسطينية الإسرائيلية

أكد الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما بإنه لا يرى اى حلول للقضية الفلسطينية الإسرائيلية سواء بالإستماع الى تل ابيب ونقل السفارة الأمريكية الى القدس او الصلح الذى تتبناه روسيا وتطرق اوباما خلال المؤتمر الصحفى على ضرورة حل النزاع الفلسطينى الإسرائيلى وهذا يقع عاتق على إدارة ترامب الجديدة , وقال بإن النزاع بالشرق الأوسط لا يمكن ان يهدا الا بإقامة دولة فلسطينية كاملة قائلا لا ارى وجود لدولة إسرائيل سواء بتركها يهودية او ديمقراطية فى نفس الوقت ويجب حل المنزاعات .

أوباما: لن أترشح لأية مناصب في المستقبل

كما صرح أوباما عن عدم نيته الترشح لاى مناصب مستقبلية فهو يريد قضاء اجازه هادئة يستريح فيها بعد فترتين رئاسيتين من العمل الشاق , وانه ينتظر الوقت الكافى لتحيلي تجاربه وخبرته التى اكتسبها اثناء توليه مهامه الرئاسية وأنه يريد ان يقضى وقت كبير مع ابنته ساشا وماليا والجدير بالذكر أن أوباما وعائلته سوف ينتقلون من البيت الأبيض بعد قضاء ثمان سنوات به الى منزل بواشنطن وسوف يظل هناك اكثر من سنة حتى يثن لابنته ساشا الخروج من المدرسة وانهاء مرحلتها التعليمية .

ويذكر بإن الصلاحيات الخاصة برئيس الولايات المتحدة التى يمتلكها أوباما سوف تنتهى غدا الجمعة 20-1-2017 وسوف يتسلم دونالد ترامب مهامه كرئيس للولاياتا لمتحدة الأمريكية