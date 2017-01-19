عاجل نقل السفارة الأمريكية الى القدس

أكد مقربون من الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب بإن واشنطن تعقد العزم على نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية من مقرها بتل أبيب الى القدس المحتلة بفلسطين , وعلى ذلك فقد وعد ترامب فى حملته الإنتخابية بإنه سوف يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة الى القدس وسوف يدعم هذه القرار الكونغرس الأمريكى وهذا القرار له أثار جانبية كثيرة وسيكون سبب فى ردود فعل واسعة فى المجتمع الدولى ,ويجب تحديد مصير القدس الذى يطالب به المجتمع الدولى إسرائل والفلسطينيون أيضا يطالبون بوجود عاصمة لدولتهم ويطالبون بسرعة المفاوضات , من الجدير بالذكر أن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكي الذى سوف يغادر منصبه غدا مع الأدارة الأمريكية القديمة قد حذر من ردود الفعل الواسعة بالمجتمع الدولى فى حال تم تنفيذ وعود ترامب وعوده بنقل السفارة الإسرائيلية الى القدس , فى ظل تجاهل إدارة أوباما لكل التحذيرات الدولية بشأن هذا الموضوع

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نقل السفارة الأمريكية الى القدس قد يفجر الوضع فى المنطقة

حذر باراك أوباما الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته من نقل السفارة الأمريكية بفلسطين الى القدس سوف يفجر الوضع ويزيد من الأزمة وتوتر العلاقات بين البلدين وتزايد الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وجائت تصريحات أومباما فى المؤتمر الصحفى الوداعى له ولفريقه الرئاسى وشدد فيه على الأنتباه لمسألة فلسطين وحل الأزمة الفلسطينية عن طريق التفاوض مع الطرفين والوصول الى حل يرضى جميع الأطراف ويجب النظر الى القضايا الهامة فإن المساس بالقدس سوف يزيد من تافقم الوضع وتدهور الأزمة بين الطرفين , وأن نقل السفارة الأمريكية الى القدس سوف تهدم التاريخ السياسى للولايات المتحدة وسوف يسبب إحراج كبير للولايات المتحدة أمام المجتمع الدولى فيجب أن تحل القضية الفلسطينة عن طريق المفاوضات بين الطرفين خصيصا بعد مطالبا الفلسطينيون بأن يكون القسم الشرقى لها عاصمة لدولتهم عن طريق المفاوضات .

أي تهديد لهوية القدس استفزاز للعرب والمسلمين

شدد أيمن الصفدى وزير الخارجية الأردنى على أن أى تهديد يمس القدس هو إستفزاز للعرب والإسلام والمسيحية فإن القدس تعتبر عاصمة للعرب جميعا وليس فلسطين وحذر الصفدى من خطورة الوضع وانه يجب التفاوض بين البلدين والوصول الى حل يرضى جميع الأطراف وقد بحث الصفدى لتحضر لمؤتمر أستنانا لحل الأزمة السورية وانقاذ الشعب السورى من الأعمال القتالية والمعاناة التى يعانيها والتوصل لحل سياسى دولى يحل الأزمة بسوريا .