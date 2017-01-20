الأرصاد الجوية: حالة الطقس اليوم الجمعة 20-1-2017 ودرجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد على جميع أنحاء محافظات مصر اليوم الجمعة الموافق 20/1/2017 ، حيث ورد فى بيان هيئة الارصاد الجوية أنه يتوقع هطول الأمطار على بعض المناطق فى محافظات جمهورية مصر العربية ، وقد ورد فى بيان الأرصاد أنه من ضمن هذه المحافظات ، محافظات الصعيد ومحافظة القاهرة بالإضافة إلى عدد من المناطق الساحلية ، وتختلف الطبيعة الجغرافية فى أنحاء محافظات الجمهورية بإختلاف درجات الحرارة كل عدة أيام وتنوع حالة الطقس من البرودة إلى الإعتدال ثم تعاود البرودة من جديد لتتنوع حالة المناخ بتنوعها، وقد أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أنه سوف يسود طقس بارد اليوم على كلاً من محافظات شمال مصر حتى تصل إلى محافظات شمال الصعيد، لتزيد درجات الحرارة بالتدريج وترتفع حتى تصل للدفء في محافظات جنوب الصعيد فى ساعات النهار وتعو تدريجيًا للإنخفاض من هلول ساعات الليل وقد تصل إلى حد الصقيع ، وتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس معتدل فى النهار على محافظات وسط وشمال سيناء ، على أن تصل للبرودة الشديدة فى ساعات الليل.
توقعات خبراء الارصاد اليوم الجمعة:
ورد فى بيان هيئة الارصاد الجوية ، أنه سوف تقل حالة الرؤية فى فترات الصباح علي عدد من المدن الساحلية ، بالإضافة إلى الوجه البحري ، مرورا بمحافظة القاهرة ومحافظات الصعيد ، وذلك فى الساعات الصباح الأولي بسبب كثافة الشبورة المائية ، وقد أعلن الأرصاد أن حركة الرياح سوف تكون شماليه غربية متوسطة ، ويتوقع خبراء الأرصاد أن حركة الموج فى البحر المتوسط سوف ترتفع تدريجيًا من متر إلي متر ونصف خلال االيوم ، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر سوف تزداد إ رتفاع موجاته خلل اليوم ما بين متر ونصف إلي مترين ، مما يثر على الحركة الملاحية ، بينما حالة الرياح علي البحر الأاحمر والبحر المتوسط سوف تكون شمالية غربية .
حالة الطقس بمصر اليوم المتوقعة بالمحافظات:
القاهرة 10 20
الإسكندرية 09 19
مطروح 08 18
بورسعيد 12 18
دمياط 12 18
بلطيم 12 18
الإسماعيلية 07 20
السويس 09 21
العريش 06 21
نخل 04 17
طابا 07 18
الطور 13 19
مرسى علم 15 23
الغردقة 16 23
شرم الشيخ 17 22
رفح 05 20
كاترين 08 16
سيوة 12 18
المنيا 08 21
الفيوم 08 21
رأس سدر 09 19
أبوسمبل 11 28
وسط الدلتا 10 20
أسيوط 12 22
سوهاج 10 23
الأقصر 08 26
أسوان 11 28
شلاتين 21 25
حلايب 21 24
الوادى الجديد 11 24
قنا 12 25
نويبع 15 20
السلوم 06 17.
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