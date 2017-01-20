السودان ملتزمون بأمن مصر

أعربت سفارة السودان بمصر عن قلقها وإنزعاجها عن التقارير المصرية التى خرجت فى الأونة الاخيرة الناتجة عن معلومات تفيد بإن عناصر التنظيم الإرهابى حسم قد تلقى تدريبات داخل السودان لتنفيذ هجمات ضد شخصيات مصرية هامة وأقسام الشرطة فى مصر , ويذكر أن تحقيقات النيابة المصرية فى ذلك بإن المتهمون قد تلقو الدعم من بعض الدول المجاورة وقد أدو تدريباتهم العسكرية داخل السودان, وعلى جانبه قد أكدت الحكومة السودانية بإنها تحترم إرادة الشعب المصرى وتحترم حكومته وحكامه ولم يحدث من قبل أن تدخلت السودان فى شئون أى دولة ولا حتى مصر من قبل وأكدت الخارجية السودانية بإن السودان ملتزمة بإمن مصر واستقرارها لأن أمن مصر واستقرارها من استقرار السودان , وقد أشارت الخارجية السودانية على أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد والتعاون بين البلدين وأكدت على استمرار تعزيز التعاون بين البلدين .

Advertisements

بيان السفارة السودانية بالقاهرة

قالت السفارة السودانية بالقاهرة فى بيان صحفى لها بإن حكوم الخرطوم دائما تحرص على توطيد العلاقات مع القاهرة والشراكة بينهم على كثير من القضايا المطروحة على الساحة وأن السودان تسعى لتنال ثقة مصر حكومة وشعبا وتحقيق التعاون بين البلدين , وقد صرحت الحكومة السودانية قبل ذلك بإن هناك من يريد أن يعيق سبل التعاون بين البلدين الشقيقين وإعاقة كل الجهود التى يبذلها القائمين على حكومات البلدين ويريد أن يرد البلدين الى الخلف من خلال إثارة الفتن بين الشعبين الشقيقين وتوزيع الأتهامات الباطلة بدون دليل والتى تبث فى الاعلام وتنشر بالصحف وهذا مايضر بمصلحة البلدين وان حكوم السودان تلتزم بالخيارات التى يتخذها الشعب المصرى فى اختياره لحكومته ولحكامه وعار على السودان التدخل فى الأمور الداخلية للشقيقتهم مصر , ويشهد العالم كله بإنه منذ تولى سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم بمصر وأنه يسعى لتوطيد التعاون بين البلدين فى جميع المجالات وذلك يدل على كم الزيارات المتبادلة بين البلدين وتوقيع الأتفاقيات بين البلدين وإتفاقيات الشراكة وأن حكومة السودان تلتزم بأمن مصر وإستقرارهاوبأستقرار الشقيقة الأم مصر من إستقرار السودان

هناك من يريد الوقيعة بين مصر والسودان

ومن الجدير بالذكر أن من يريد الوقيعة بين مصر والسودان وان هناك من يريد صنع فارق من اجل احداث فتنة بين البلدين ويعيق مسيرة التعاون بين الشعبين الشقيقين ويريد اعاقة الجهود المبذولة بين البلدين من خلال اثارة الفتن والمشاكل وبث هذه على الفتن فى الأعلام وعلى مواقع التواصل الأجتماعى وغيرها وعلى الصحف وهذا يهد ماتبنيه حكومات البلدين ويعمل على انتكاثة لكل الجهود المبذولة والأتفاقيات بين البلدين , ونوه على أن دور اعلام البلدين دور وطنى بحت فى العمل على تعظيم العلاقات بين العبين الشقيقين ويعملو على قضاء أى فتنة تنشب من أجل الوقيعة بين البلدين فسوظ تظل أردادة الشعوب مانع قوى أمام كل من يريد شر للبلاد وأمام كل متربص