200 مليون دولار فاتورة حفل تنصيب “ترامب” رئيسا للولايات المتحدة

أقيمت منذ قليل في واشنطن حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد “دونالد ترامب ” والذي حضرة نحو 800 ألف متفرج, وبلغت التكاليف المالية لهذا الحفل حوالي 200 مليون دولار لتكلفة عملية تأمين الرئيس الجديد.ووفقا لتقارير إعلامية صادرة عن شبكة ” CNN” الامريكية ، قالت أن أجهزة الأمن الأمريكية تتوقع حضور قرابة 800 ألف متفرج للمشاركة في حفل التنصيب للرئيس ال45 في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية ، إلا أن ها الرقم يعتبر أقل من نصف العدد الذي شارك في احتفالية دخول الرئيس باراك أوباما إلى البيت الأبيض والتي شهدت حضورأكثر من 1.8مليون متفرج وهو الرقم الاعلي في تاريخ احتفالات التنصيب في الولايات المتحدة الامريكية .

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وبالرغم من هذا الرقم اقل من الأرقام السابقة ، إلا ان تكلفة تأمين الحفل جاءت أعلى من المرات السابقة ،حيث تشير التقارير الإعلامية أن أكثر من 12 جهازا أمنيا يستعد للمشاركة في تأمين حفل التنصيب ، وان التكاليف المالية حتى ما قبل أسبوع الاحتفالية قد تعدت ال 100 مليون دولار.وتشير التقارير أن السبب وراء هذه التكلفة العالية يرجع إلى تأمين الرئيس الجديد ، حيث ستشهد في نفس توقيت تنصيب ترامب إلى البيت الأبيض عدد من الاحتجاجات ، وقد يصل عدد المشاركين في هذه التظاهرات اكثر من 40 ألف متظاهر.