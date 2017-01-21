الأرصاد الجوية: طقس مصر شديد البرودة وبيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 21 يناير

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس فى مصر اليوم السبت الموافق 21/1/2017 ، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تستمر حالة انخفاض درجات الحرارة على جميع أنحاء محافظات مصر اليوم مع احتمالية أن تتساقط أمطار طفيفة على بعض الانحاء ، فقد ور فى بيان حالة الطقس سقوط بعض الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ، وسوف يسود طقس بارد على أنحاء مصر فى ساعات النهار وذلك سوف يكون على كلاً من السواحل الشمالية الشرقية بالإضافة إلى محافظة القاهرة ومحافظة شمال الصعيد ، وتنخفض درجات الحراة ليلاً على محافظات جنوب الصعيد لتصبح شديد البرودة ، وقد وضح خبراء الارصاد أنه مع سقوط الامطار سوف يقابل فى ساعات الصباح الباكر شبورة كثيفة مما جعل الأرصاد يحذرون منها ومن القيادة فى هذا التوقيت وخاصة على المناطق الساحلية أو على مناطق الطريق الزراعي أو الطرق السريعة بوجه عام.

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حالة طقس مصر اليوم السبت 21/1/2017:

أكد خبراء الأرصاد الجوية أنه مع استمرار إنخفاض الحرارة سوف يؤثر تلقائيًا على حالة الطقس ، حيث ترتفع موجات البحر الأحمر بسبب معدل الطقس المنخفض فتصل اليوم ما بين المترين والمترين ونصف ، مما يؤثر بشكل مباشر على حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطراب حركة السير ، ومن جهة أخري جاءت تأثيرات درجات الحرارة الكبيرة على البحر المتوسط ، حيث ورد فى بيان الارصاد أن موجات البحر المتوسط سوف ترتفع اليوم وتصل من ثلاثة إلى اربع مترات لتمنع الحركة الملاحة البحرية اليوم السبت ، وعلى الرغم من استمرار الموجة الباردة بوجه على على جميع مناطق ومحافظات مصر إلى أنها تزداد ليلاً وتصل للصقيع فى بعض المناطق وخاصة محافظة سيناء.

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

ورد فى بيان هيئة الارصاد الجوية اليوم السبت ، بيان درجات الحرارة المتوقعة خلال ساعات النهار والليل على أغلب أنحاء مصر ، وكانت كالتالى:

المحافظة الصغري الكبري

القاهرة 9 15

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الإسكندرية 7 14

مطروح 6 13

بورسعيد 9 15

آلإسماعيلية 6 14

السويس 7 15

الجيزة 9 15

دمياط 9 15

بلطيم 8 15

العريش 4 17

طابا 4 16

الطور -1 15

الغردقة 9 18

شرم الشيخ 10 19

رفح 3 15

المنيا 5 15

الفيوم 5 15

أبو سمبل 8 19

وسط الدلتا 8 14

أسيوط 3 15

سوهاج 4 16

الأقصر 6 17

أسوان 8 19

الوادي الجديد 2 17 .