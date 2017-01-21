اتحاد المهن الطبية.. يرفض قرار الحكومة بضم “العلاج الطبيعي”

في الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية الذي عقد يوم الجمعة في مقراتحاد ” المهن الطبية ” ، بدار الحكمة للتصويت على قرار الحكومة ووزارة الصحة بضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية ، فقد جاء القرار من أعضاء الاتحاد برفض قرار الحكومة بنسبة بلغت 95% من اجمالي عدد الأصوات .مع التأكيد على إحالة أي طبيب أو صيدلي يوافق على هذا القرار.واما في حالة إصرار الحكومة على القرار ، فسيتم التصعيد وإعلان الاضراب اعتراضا على القرار.وفي تصريح للامين العام لنقابة الأطباء “إيهاب طاهر” خلال كلمته بالجمعية العمومية الطارئة لمناقشة قرار ضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية ، قال”إن الحكومة تعمل على محاولة تفكيك الاتحاد مع اقتراب الانتخابات بنقابة العلاج الطبيعي ، وعلى الحكومة ووزارة الصحة أن تتحمل تباعيات هذا القرار” ، كما هدد بالتصعيد .

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اتحاد المهن الطبية : “وقفة احتجاجية الأسبوع المقبل احتجاجا على قرار الحكومة “

واعتراضا على قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير الصحة بضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية ، أعلن اتحاد المهن الطبية عن تنظيم وقفة احتجاجية الأسبوع المقبل ، كما أعلن الاتحاد عن تنظيم وقفات احتجاجية أمام النقابات الفرعية يوم 20 فبراير، واعتصام أعضاء الاتحادات الفرعية يوم 20 مارس.وقد حضرالاجتماع رئيس الاتحاد الدكتور حسين خيرى، ونقيب الأطباء، والدكتور خالد العمرى، نائب رئيس الاتحاد، ونقيب الاطباء البيطريين، والدكتور حسين عبد الهادى، أمين عام الاتحاد.

إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الصحة

أعلن اتحاد المهن الطبية اتخاذ اجراءت قانونية ضد وزارة الصحة إذا أصر وزير الصحة على تنفيذ القرار وضم نقابة العلاج الطبيعي إلى اتحاد المهن الطبية .وفي تصريح لنقيب أطباء الاسنان ياسر الجندى قال ” في حالة موافقة أي نائب في البرلمان على هذا القرار فسنسقطة في دائرته الانتخابية ، حيث أن أعضاء المهن الطبية يمتلكون كتلة تصويتية كبيرة، وأن الإتحاد سينتفض في كل النقابات لاسقاط هدف وزارة الصحة بتفكيك الاتحاد” .

قرار وزارة الصحة يهدد معاشات الأطباء

طالب الدكتور ” وحيد عبد الصمد ” أمين صندوق اتحاد المهن الطبية، بسحب مشروع ضم نقابة العلاج الطبيعي إلى اتحاد المهن الطبية من قبل رئيس الوزراء ،حيث أن هذا سيكون عبء كبيرا على صندوق الاتحاد الخاص بالمعاشات والإعانات الخاصة بأعضاء الاتحاد، وسيكون على الحكومة تحمل أعباء توفير المعاشات الخاصة بالمهن الطبية إذا حدث الإفلاس.