الأرصاد الجوية: حالة الطقس اليوم الأحد 22-1-2017 ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود على طقس اليوم الأحد الموافق 22/1/2017 حالة من الإعتدال على المناطق الشمالية حتى شمال محافظات الصعيد ، وترتفع درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد فى ساعات النهار على أغلب الانحاء لتعود وتنخفض إلى أن تصبح شديدة البرودة ليلاً ، وقد أعلن خبراء الأرصاد الجوية عن بيان درجات الحرارة حيث ، حالة الطقس على محافظات مصر اليوم الاحد ، ودرجات الحرارة الصغري ودرجات الحرارة العظمى ، بيان هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأحد ، جاءت تصريحات هيئة الأرصاد الجوية محذرة من الشبورة المائية الكثيفة التى توجد فى الصباح الباكر حيث تؤثر على الرؤية أثناء القيادة وخاصة على الوجه البحرى ومحافظات القاهرة ومحافظات مدن القناة إلى محافظات شمال الصعيد ، وجاء فى بيان يئة الأرصاد أن الأقمار الصناعية قد تظهر السحب المنخفضة والسحب المتوسطة على المناطق الشمالية ، بالإضافة إلى حركة الرياح سوف تنشط على بعض المناطق فى محافظات مصر.

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حالة الطقس اليوم الأحد ٢٠١٧/١/٢٢:

يتوقع الأرصاد أن يغلب على حركة الرياح أن تكون شمالية شرقية معتدلة ، ويزيد معدل نشاطها على كلاً من خليج السويس والبحر الأحمر ، أما عن حالة حركة البحر المتوسط ، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تسود حالة الطقس عليه اليوم خفيفة إلى معتدلة حيث رصدت الأقمار الصناعية أنه سوف ترتفع حركة الموج فى البحر المتوسط اليوم مابين متر إلى متر ونصف ، كما يتوقعوا أن تكون حركة الرياح فيه سطحية شمالية شرقية ، ومن جهة أخرى يتوقع خبراء الأرصاد أن تسود على حالة البحر الاحمر، حركة معتدلة وتختلف مع انخفاض درجات الحرارة وتصبح مضطربة ، وبينما تؤثر خالة الطقس الباردة عليه فترتفع حركة الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف ، وتتغير حركة الرياح لتصبح سطحية شمالية غربية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة 09 19

الإسكندرية 13 18

مطروح 10 16

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بورسعيد 14 18

دمياط 14 18

بلطيم 12 18

الإسماعيلية 07 19

السويس 08 20

العريش 05 18

نخل 02 17

طابا 06 17

الطور 10 20

مرسى علم 12 22

الغردقة 11 22

شرم الشيخ 15 22

رفح 04 17

كاترين 02 15

سيوة 10 17

المنيا 09 19

الفيوم 09 19

رأس سدر 09 21

أبوسمبل 13 27

وسط الدلتا 09 19

أسيوط 06 19

سوهاج 06 20

الأقصر 12 24

أسوان 13 26

شلاتين 15 23

حلايب 16 22

الوادى الجديد 11 23

قنا 09 22

نويبع 14 20

السلوم 11 15.