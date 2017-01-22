هل ستصعد المنتخبات العربية لدور الـ 8 بأمم إفريقيا

يتبقى فى بطولة أمم إفريقيا جولة واحدة بالدور الأول وبعدها سوف تتحدد المنتخبات التى تتأهل الى دور الثمانية ولكن فرص المنتخبات العربية فى الصعود الى دور الثمانية متدنية بعد الأداء المتوسط التى ظهرت به وعلى رأسهم المنتخب المصرى الذى كان يتوقع منه المصرين تقديم أداء افضل فى هذه البطولة فى ظل وجود النجم محمد صلاح بطل روما واللاعب محمد الننى وظهور باقى لاعبى المنتخب بمستوى جيد جدا مع فرقهم ولكن ظهرو بالبطولة بمستوى متوسط غير المتوقع مما خيب أمال المصرين وكذلك باقى المنتخبات العربية كمنتخب الجزائر ونجمه رياض محرز الذى قدم مستوى متدنى ايضا فى هذه البطولة, وبقت الفرص للمنتخبات التى حققت فوز مستحق وهى منتخب مصر ومنتخب المغربوتونس .

فرص المنتخب المصرى لبلوغ دور الثمانية

منتخب مصر فى ظل تصدر غانا للمجموعة الرابع التى تضم منتخب مصر واوغندا ومالى فيتصدر المنتخب الغانى المجموعة بعد فوزه بمارتين متتاليتين ورفع رصيده الى 6 نقاط وسوف تكون مبارته الأخيرة مع نظيره المصرى ويطمح المنتخب المصرى فى الفوز او التعادل وفى تلك الحالة سوف يتأهل مع المنتخب الغانى كثان مجموعة برصيد 5 نقاط فى حالة تعادله مع المنتخب الغانى أم فى حالة فوزه على غانا فسوف يتأهل المنتخب المصرى أول مجموعة برصيد 7 نقاط بعد تفوقه على المنتخب الغانى ويتأهل الاخير ثان مجموعة برصيد 6 نقاط فقط , أما فى حالة خسارة المنتخب المصرى أمام منتخب غانا بفارق أهداف كبير مع فوز المنتخب المالى غلى نظيره أوغندا فسوف تتأهل مالى على حساب منتخب الفراعنة بفارق الأهداف بسبب أن المنتخبين تعادلوا فى مبارتهم التى انتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف .

فرص المنتخبات العربية للتأهل لدور الثمانية بالأرقام

يأتى فى البداية منتخب المغرب الذى يملك ثلاثة نقاط ويلزمه فقط فوزه على منتخب كوتديفوار ليحجز لنفسه تذكرة الدخول الى الدور الثانى ولا يوجد قلق من نتيجة مبارة الكنغو مع توغو , أما فى حالة تعادل المنتخب المغربى الشقيق مع نظيره كوتديفوار, فسوف يتأهل الى الدور الثانى ولكن بشرط فوز منتخب الكونغو أو تعادله , وفى حالة تعادل المغرب وفوز منتخب توغو فتصعب المسألة على المنتخب المغربى لأنه سوف يصبح متساو فى النقاط مع الكونغو وتوغو فكلاهم سوف يملك أربعة نقاط والفيصل هنا بين المنتخبين وتحديد المنتخب الذى سوف يتأهل الى دور الثمانية بالبطولة فرق الأهداف . وبالنظر الى منتخب الجزائر فهو يملك نقطة واحدة ويجب أن يفوز منتخب الجزائر على السنغال , وينتظر خسارة تونس من منتخب زيمبابوى , وبذلك سوف يتساوى منتخب الجزائر مع منتخب زيمبابوى برصيد 4 نقاط وبعد تعادلهم فى مواجهتهم المباشرة بنتيجة 2-2 , والفيصل هنا فارق الأهداف المسجلة والتى تلقها كلا من الفريقين , فإن رصيد منتخب الجزائر من النقاط نقطة واحدة ومنتخب زيمباوى نقطتين ولكن يتفوق منتخب الجزائر بفارق الأهداف وينتظر المبارة الاخيرة بالدور الأول لتحديد مصيره .

أما منتخب تونس فهدفه أن يفوز أو يتعادل فى اخر مبارة ليتأهل ثان المجموعة مع منتخب السنغال الذى يملك 6 نقاط وضمن تذكرة الذهاب الى دور الثمانية من بطولة أمم افريقيا ويكفى المنتخب التونسى ثلاث نقاط ليتأهل ثان المجموعة , وفى حال فوز المنتخب التونسى على منتخب زيمبابوى فيكون رصيدها من النقاط 6 نقاط وتتأهل الى دور الثمانية حتى فى حالة فوزها على منتخب السنغال , أما فى حالة تعادل منتخب تونس فسوف تتأهل أيضا لدور الثمانية برصيد اربعة نقاط وفى حالة فةز الجزائر على منتخب السنغال فيصبح الفريقين متساوين فى النقاط وينتظر المنتخبين المواجهة المباشرة بين الفريقين .