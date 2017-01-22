تعرف على شروط إستحقاق المعاشات

صرح رئيس الصندوق الأجتماعى للعاملين بقطاع الحكومة أبو المجد عبداللاه, بإن نظام المعاشات يقوم على شىء واحد وهو تعويض المؤمن عليهم على الدخل الذى ينقطع نتيجة أى خطورة للمؤمن عليه كالشيخوخه والعجز أو الوفاة ويتحدد هذا المعاش على أشياء كثيرة كالأجر ومدة اشتراكه بالصندوق والتامين , وأشار على أنه توجد شروط لكى يستحق المواطن هذا المعاش وأهمها بلوغ السن القانونى لنهاية الخدمة والذيى يجب أن يكون 60 عاما , وشرط أن تكون مدة الأشتراك فى الصندوق مدة لا تقل عن 10 سنوات ولكن فى حالة الأستقالة من العمل أو الخروج معاش مبكر يب أن يتكون مدة الأشتراك 20 عام كاملة مع تقديم طلب المعاش المبكر وتسديد كامل المستحقات التى توجد عليه وأثبات بأنه لا يوجد عليه أى مستحقات لجهة العمل .

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شروط إستحقاق المعاش فى حالة المعاش المبكر

ومن الجدير بالذكر أنه يجب تحديد مدة المعاش المبكر وتكون مدة معينة فهذه المدة لا تعبر مدة فعلية والغاء المدد المشتراه كما جاء فى نص الماده 34 فى قانون التأمين الأجتماعى , والمدد المضافة تعتبر مددة اعتبارية ويشترط بها أن تكون ربع المدة وقد أضاف أبو المجد رئيس الصندوق الأجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى للدولة أن المدة الافتراضية عند طلب المعاش المبكر تتطلب شروط وفقا لأحكام المادة 70 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 وتكون المدة الأفتراضية فى حالات التقاعد أو الوظائف القيادية فقط , ويذكر أن المواطنين المصرين الذين على المعاش بلغ عددهم 9 مليون مواطن على المعاش ومايزيد عن 22 مليون مصرى مؤمن عليهم سواء كانو بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام .

التأمينات الأجتماعية

فى عام 2010 قد تصاعدت مستحقات اصحاب المعاشات بطريقة ملفتة للنظر فقد تجاوزت فى ميزانية العام المالى 2015 115 مليار جنيه مصرى وتحمل منها ميزانية الدولة 60 مليار تتكبدها الخزانة العامة للدولة , أما أموال التأمينات داخل الخزانة العامة للدولة بلغت 450 مليار جنيه , لأخر كشف حساب أفصحت عنه الحكومة من قبل وزارة المالية , وقد بلغة مديونية وزارة المالية للصندوق الأجتماعى الذى يخص العاملين بالقطاع العام والحكومة والقطاع الخاص 23 مليار جنيه منذ عام 2012 و 15 مليار جنيه للخزينة العامة للدولة , وفى عام 2015 قد تجاوز حجم أموال التأمينات الى 590 مليار جنيه بعد زيادة تاوزت ال50 مليار جنيه بعام 2015. والجدير بالذكر أن قانون زيادة المعاشات منذ عام 1988 حتى عام 2006 كانت تلتزم باضافة زيادة على المعاش بنسبة تتجاوز 80% من العلاوات التى توجد على الأجر الأساسى عند انتهاء الخدمة أو الخروج بسبب عجز أو المعاش المبكر , فالمؤمن عليه يحصل عل زيادة قدرها 805 من العلاوات التى حصل عليها خلال أخر خمس سنوات من الأجر الأساسى ومنذ عام 2006 لم يتم تجديد قانون المعاشات , وسوف تناقش القوى العاملة بالبرلمان قريبا أمور زيادة المعاشات ووضع تشريعات جديدة لقانون المعاشات بمصر .