هيئة الرقابة الادارية تلقي القبض على مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية لتقاضية مليون جنية رشوة

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في ضربة جديدة لهيئة الرقابة الإدارية من أجل مواحهه الفساد المنتشر في الدولة المصرية , تم يوم السبت إلقاء القبض على مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية ” طارق فراج ” , بالإضافة الى شخص آخر , بعد اتهامهما بالحصول على رشوة قدرها مليون جنية كدفعة اولى من مبلغ الرشوة الاجمالي والذي يبلغ 4 مليون جنية مقابل التلاعب في قيمة ارض سياحية لصاحب احدى شركات المقاولات , هذه الرشوة كانت ستتسبب في إهدار مبلغ قيمته 500 مليون جنية على الدولة .

أبرز المعلومات عن “طارق فراج”

المستشار طارق فراج كان يعمل بمصلحة الضرائب العقارية وتدرج في عمله حتى أصدر وزير المالية السابق, يوسف بطرس غالي, قرارا بندب طارق فراج رئيسا للمصلحة في عام 2008 , وظل في منصبة كرئيسا للمصلحة حتى وصل الى سن المعاش في يناير 2013 , وفي شهر يوليو 2013 أصدر وزير المالية في ذلك الوقت الدكتور أحمد جلال , قرارا بتعيين “فراج ” مستشارا لوزير المالية لشؤون الضرائب العقارية , وظل في منصبة حتى تم الاعلان عن القاء القبض عليه بتهمه تقاضية رشوة مالية.

جدير بالذكر أن “فراج” كان أول من أعلن ان الحكومة تدرس اقتراحا يقضي بخضوع حفلات الزفاف في الفنادق وقاعات الافراح لضريبة 25% , تحت مسمى “ضريبة الملاهي” , كما أنه ساهم في إعداد قانون الضريبة العقارية ،استنكر الجدل الذي اثير حول الضريبة العقارية مشيرا إلا أنها ليست كبيرة ولا تتجاوز نسبتها ال 0.13% , في حين أن المتوسط العالمي يتراوح من 1 الى 13%, وكشف ان دار المحفوظات تحتوي على الكثير من الكنوز الآثرية ترجع لعهد العثماني والحملة الفرنسية ومحمد علي باشا وكثير من الشهادات التاريخية.تم تكريمه في مايو 2015 من قبل جمعية الضرائب المصرية بمناسبة مرور 25 عاما على تاسيسها , خلال فترة الوزير هاني قدري .