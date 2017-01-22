تدفق الغاز الأسرائيلى تحت الماء تجاه أوروبا

اتفقت قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا على امداد خط أنبايب يكون تحت الماء ليتسنى لهم نقل الغاز من الحقل الإسرائيلى “ليفياثان” ويصل الى مدينة برينديزى الإيطالية وقد كشفو مدرين الطاقة بهذه الدول أنهم سوف يعقدون اجتماعا بالأسبوع المقبل داخل المفوضية الأروبية فى بروكسل لكى يتسنى لهم مناقشة الخطة كاملة ودراسة الجدوى للمشروع , وسبل بناء خط الانابيب تحت الماء وبهذا سوف يكون طول الخط يزيد عن 2000 كيلو متر , وسوف يكون الأجتماع للتحضير للأجتماع فى تل أبيب مرة أخرى فى الشهر المقبل , ويذكر أن خط الانابيب سوف يربط حقل ليفياثان مع خط أفروديت القبرصى وجميع حقول الغاز الأخرى بين اليونان وإيطاليا لكى يتسنى لهم توريد الغاز الى أوروبا وإنشاء خط أنابيب مثل ذلك يمكن من الناحية التقنية ولكن اقتصاديا سوف يواجه هذا المشروع مشاكل كثيرة .

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خطوط الغاز بمصر وإسرائيل مصدر بديلا للغاز بالشرق الأوسط

صرح خبراء بإن حقول الغاز داخل مصر وتل أبيب وقبرص هى المصدر البديلا للغاز بالشرق الأوسط بسبب إنها من الخيارات المطروحة وتوجد أفكار عدة لبناء محطات لتسيل الغاز داخل مصر وقبرص وتأمين السفن اليونانية لها حيث تخطط الدول بناء محطات غاز كبرى لتسيل الغاز وهذا سوف يفتح أمامهم سوق كبير لتوريد الغاز الى أوروبا وباقى بلدان أوروبا , وتقع منطقة قبرص بالبحر المتوسط على أكبر حقول الغاز الذى تم اكتشافه بعام 2000 المسمى بحقل أفروديت ويعتبر نسبة كبيرة منه لتل أبير وهو مسار للخط ليفياثان الأسرائيلى الذى تم اكتشافه بعام 2015 , أما بعد الأعلان عن اكتشاف حقل ظهر المصرى من قبل شكركة اينى الإيطالية من قبل خفر السواحل المصريى والحقل الذى يقع على مساحة تزيد عن 100 كيلو متر مربع ويحتوى على 900 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى .

وقد ذكرت وكالت رويترز أن الشركة الفرنسية ” توتال ” قد استعدت لكى تبدا فى اعمال الحفر فى اكثر من منطقة فى الحقل القبرصى الذى يقع بجانب حقل ظهر المصرى الحقل الذى يحتوى على أكبر احتياطى للغاز بالشرق الأوسط منذ اكتشافه من قبل شركة ايطالية امام خفر السواحل المصرية بعام 2015, ويعد افتتاح حقل ظهر المصرى يلعب دور رئيسى بتغير ميزان القوى بالمنطقة وسوق الغاز وسوف يكون له سلطه وقدرة تسويقية أكثر من الحقل القبرصى وهذا مايراه بعض المحللون الدولين والبدء فى الحفر يعتبر حدث عالمى فى عام 2017, والجدير بالذكر أن خط الانابيب الإسرائيلى الذى سوف يعبر من قبرص الى اليونان ليلتقى بخط اى جى اى الإيطالى سوف يعلن عن تشغيله قريبا .