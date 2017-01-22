موعد مباراة تونس وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية كان 2017 والقنوات الناقلة لها

يلتقي المنتخب التونسي مع منتخب زيمبابوي غدا الإثنين وذلك في إطار الجولة الثالثة والأخيرة في منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية كان 2017 التي تقام فعالياتها في الجابون، وتضم المجموعة الثانية بالإضافة إلى فريقي تونس وزيمبابوي منتخبي الجزائر والسنغال اللذان سوف تجمعهما مباراة في نفس التوقيت، وذلك من أجل حسم المقعد الأخير في المجموعة لضمان التأهل للدور ربع النهائي، ونقدم لكم الآن موعد المباراة التي يستضيفها ملعب دانجوندجي، وتقام المباراة غدا الإثنين الموافق 23 من شهر يناير الجاري، كما نقدم لكم القنوات الناقلة للمباراة وموقف الفريقين في المجموعة الثانية وفرص تأهلهما للدور ربع النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية كان 2017 في دولة الجابون، ويدخل المنتخب التونسي المباراة لحسم بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثانية حيث أن المنتخب السنغالي قد حسم البطاقة الأولى بالفعل وضمن التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية كان 2017 التي تقام فعالياتها في دولة الجابون.

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ترتيب المجموعة الثانية وفرص تأهل المنتخب التونسي:

وجدير بالذكر أنه لا بديل عن الفوز أمام المنتخب التونسي إذا ما أراد التأهل للدور الثاني من البطولة، حيث أن تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط يضمنوا لنسور قرطاج التأهل دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى في المجموعة والتي تقام في نفس التوقيت وتجمع بين فريقي محاربو الصحراء المنتخب الجزائري الشقيق ضد المنتخب السنغالي، لكن أي نتيجة للمنتخب التونسي بخلاف الفوز تحيي آمال المنتخب الجزائري في التأهل للدور ربع النهائي بالبطولة، ويحتل المنتخب السنغالي صدارة المجموعة الثانية برصيد ست نقاط حصدهم من فوزين على منتخبي تونس وزيمبابوي، أما المنتخب التونسي فيحتل مركز الوصيف برصيد ثلاث نقاط حصدهم بعد خسارته المباراة الأولى أمام المنتخب السنغالي ثم الفوز على المنتخب الجزائري في المباراة الثانية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، بينما يحتل المنتخب الجزائري والمنتخب الزيمبابوى المركزين الثالث والرابع في المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد تعادلهما في المباراة التي جمعت بينهما في افتتاح مباريات المجموعة الثانية.

موعد مباراة تونس وزيمبابوي والقنوات الناقلة لها:

تقام المباراة المرتقبة بين منتخبي تونس وزيمبابوي والتي يستضيفها ملعب دانجوندجي، غدا الأحد الموافق 23 من شهر يناير الجاري في تمام الساعة 8:00 مساءا بتوقيت الجزائر، وفي تمام الساعة 8:00 مساءا بتوقيت دولة تونس، وفي تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، وتذاع المباراة حصريا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية وتحديدا على قناة بي إن ماكس، ويقوم بالتعليق على أحداث المباراة المعلق المتميز ” رؤوف خليف “.