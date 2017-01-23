ردود الفعل العالمية على اتهام اللاعب المصري محمد أبو تريكة بالإرهاب

أودعت محكمة جنايات القاهرة حكمها منذ أيام باعتبار لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ” محمد أبو تريكة ” ضمن قائمة تضم 1502 شخص آخر متهمون بالإرهاب، وذلك لمدة 3 سنوات، كما شملت القائمة قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، وتسبب هذا القرار بإعتبار اللاعب محمد أبو تريكة الملقب بأمير القلوب إرهابيا، في حالة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي وفي الشارع المصري، وآثار استياء كل محبين اللاعب ومشجعينه على مستوى العالم، كما حرص عدد كبير من نجوم الكرة المصرية والعالمية على تقديم دعمهم للنجم المصري، في نفس التوقيت الذي تهاجمه فيه وسائل الإعلام المصرية والجهات الحكومية، كما اهتمت عدد من وسائل الإعلام العالمية بهذا الخير وأبرزته على صفحاتها وذلك لتقديم الدعم للاعب،

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تعليق الصحف الإيطالية على أزمة أبو تريكة:

ألقت صحيفة ” جازيتا ديللو سبورت ” في تقرير لها الضوء على هذه القضية، وكتبت الصحيفة تقرير بعنوان ” الأسطورة أبو تريكة مصيره القائمة السوداء “، أبرزت فيه الأزمة التي يتعرض لها اللاعب المصري بعد إدراج اسمه ضمن قوائم الإرهاب، وأوضحت الصحيفة أن اللاعب محمد أبو تريكة قد سبق له وأعلن تأييده للرئيس المصري الأسبق ” محمد مرسي “، في فترة الإنتخابات والتي فاز فيها المرشح بالفعل، كما ذكرت صحيفة ” كوريرى ديللا سبورت ” في تقرير لها قد نشرته بعنوان ” مصر تحت الصدمة، أبو تريكة فى القائمة السوداء “، وأوضحت الصحيفة في تقريرها أنه ليس عادلا أن يتم اتهام أبو تريكة بالإرهاب وهو المفضل عند الجماهير المصرية والعربية لما له من جماهيرية طاغية جعلته أمير القلوب، أما بالنسبة لصحيفة ” سبورت ميديا ست “، فقد نشرت تقرير لها للتعليق على حكم المحكمة بوضع أبو تريكة على لائحة الإرهاب لمدة ثلاث سنوات، وكان التقرير الذي نشرته الصحيفة بعنوان ” من نجم لامع إلى إرهابى، أبو تريكة المصرى متهم بدعم جماعة الإخوان المسلمين “.

تداعيات الحكم على أبو تريكة بالإرهاب:

لم تكن هذه هي ردود الأفعال السلبية الوحيدة تجاه ما حدث مع اللاعب الدولي، فقد نشرت وسائل إعلام أجنبية أن عدد من النجوم المتوقع أن يشاركوا في مباراة نجوم العالم، المقرر إقامتها في مدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس المقبل دعما لتنشيط السياحة، يرفضون التواجد في اللقاء بسبب تضامنهم مع تريكة، ومن ضمن هؤلاء اللاعبين الأسطورة الأرجنتينية ” دييجو أرماندو مارادونا “، ونجم نادي برشلونة السابق والحاصل على كأس العالم البرازيلي ” ريفالدو “، وذلك لاعتراضهم على الحكم الصادر ضد اللاعب المصري أبو تريكة باعتباره أحد اللاعبين البارزين في عالم كرة القدم في العالم، كما أوضحت التقارير أن اللاعبين قد طلبوا من وكيل أعمالهم المغربي الذي سبق، ونظم مشاركتهم في مباراة العيون الشهر الماضي، التركيز على مباراة السلام المقرر إقامتها بمدينة طنجة في الأشهر المقبلة.