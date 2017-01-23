تصريحات عمرو أديب وعدد من الخبراء حول مستقبل الزلازل فى محافظات مصر

أعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل أن هزة أرضية ، بلغت درجاتها 4.2 ريختر وقعت مساء يوم السبت الماضى في مصر ، حيث ضرب الزلزال مدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، وجدير بالذكر طبقًا لتصريحات خبراء الزلازل ، وتصريحات رئيس المعهد القومى للبحوث الفكية والجيوفيزيقية ، حاتم عودة، أن أكثر من شعروا بهذا الزلزال سكان محافظة القاهرة بالإضافة إلى كلاً من سكان محافظة الشرقية والإسماعيلية ، وقد صرح بعض المسؤلين التى نقلتها القناة الفضائية “إكسترا نيوز”، أن الزلزال مصر الأخير الذى ضرب بعض من محافظات مصر لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.

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تصريحات خبراء الجيولوجيا:

جاءت تصريحات “الدكتور فكري حسن”، الخبير جيولوجي بخصوص الزلزال الذى ضرب عدد من محافظات مصر مساء السبت قائلاً: “إن مثل هذه الزلازل لا تؤثر على البنية التحتية للبلاد، موضحًا أن مصر لا تعتبر من البلاد التي تتأثر بالزلازل مثل إيران واليابان، لأنها ليست قريبة من الجبال”.

بينما جاءت تصريحات رئيس الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، ” أحمد بدوي ” ، قائلاً “مدينة العاشر من رمضان، تعد منطقة حزام زلزالي؛ حيث إن آخر زلزال وقع بها عام 2014، وسبقه زلزال في عام 2002، وآخر عام “1974” ، وجدير بالذكر أن بدوي يتوقع وجود توابع سوف تشهدها محافظات مصر لهذا الزلزال لكن بشدة أقل من الذى سبق.

تصريحات عمر أديب:

علق الإعلامي الشهير “عمرو أديب ” ، على برنامجه الخاص “كل يوم” ، الذى يذاع على شاشة القناة الفضائية ” ONE ” قائلاً: “دا وارد إن مصر تتعرض لزلزال قوي خلال الفترة المقبلة” ، وقد طالب الإعلامي عمر أديب فى تصريحاته الحكومة المصرية أن تستعد لأى زلزال قادم وتقوم بتشكيل لجنة مختصة بعمل التدابير اللازمة وأن تقوم بأخذ جميع الإحتياطات اللازمة لمواجهة توابع أحداث أى زلزال قوي قد يعصف بمصر فى أى وقت.

وأكمل أديب تصريحاته الإعلامية حول زلزال مصر قائلاً: ” إلى أن مصر تعرضت لعدة زلازل على مدار 6 أشهر الماضية، مضيفًا : “أنا عارف الناس ممكن تقول ايه الهبل اللى بيقوله دا .. بس الزلازل دا شئ وراد”.