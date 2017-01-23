وحالة الطقس ودرجات الحرارة على جمهورية مصر العربية اليوم الإثنين 23-1-2017

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين 23 من شهر يناير، طقس معتدل شمالا حتى محافظات شمال الصعيد، مائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار شديد البرودة حتى يصل إلى حد الصقيع خلال ساعات الليل على محافظات الصعيد، وتقل الرؤية الأفقية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى محافظات شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها إتجاهها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وعن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحر شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

Advertisements

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 23-1-2017 في محافظات مصر:

وصرح المدير العام لهيئة الأرصاد الجوية المصرية الدكتور ” احمد عبد العال “، أنه من المتوقع حدوث تقلبات فى حالة الطقس في مصر كما يظهر فى صور الأقمار الصناعية التى تكشف عن تغيير ملموس اليوم فى حالة الطقس بعد الإستقرار الذي شهدناه الأيام الماضية، حيث سيحدث انخفاض في درجات الحرارة اليوم بشكل ملحوظ تعاود مره اخرى الإرتفاع المؤقت مع نهاية الاسبوع، وظهور آشعة الشمس فى الساعات الاولى من صباح اليوم، وإليكم الآن بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 23 من شهر يناير 2017 في المحافظات والمدن المصرية:

القاهرة 09 19، الإسكندرية 13 18، مطروح 10 16،،بورسعيد 14 18، دمياط 14 18، بلطيم 12 18، الإسماعيلية 07 19، السويس 08 20، العريش 05 18، نخل 02 17، طابا 06 17، الطور 10 20، مرسى علم 12 22، الغردقة 11 22، شرم الشيخ 15 22، رفح 04 17، كاترين 02 15، سيوة 10 17، المنيا 09 19-الفيوم 09 19، رأس سدر 09 21، أبوسمبل 13 27، وسط الدلتا 09 19، أسيوط 06 19، سوهاج 06 20، الأقصر 12 24، أسوان 13 26، شلاتين 15 23، حلايب 16 22، الوادى الجديد 11 23، قنا 09 22، نويبع 14 20، السلوم 11 15.