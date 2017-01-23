معاير دقيقة لأختيار الطلاب فى كلية طب القوات المسلحة

صرح اللواء طبيب أيمن السيد المدير الأول لكلية طب القوات المسلحة على أن الكلية تعتبر نموزج لتطوير المنظومة العلمية الطبية داخل مصر وأن كلية طب القوات المسلحة تم تأسيسها وتجهيزها بأحدث الأجهزة والأساليب العلمية بالعالم لتطوير المنظومة الصحية والطبية بمصر فمنذ أربعة سنوات تم إنشاء كلية طب القوات المسلحة , بالقرار الصادر سنة 2013 من النائب الأول للقوات المسلحة التى كان وقتها الفريق عبدالفتاح السيسى , وكان الهدف منها إنشاء مبنى علمى كبير على اعلى مستوى لكى يتسنى بالصرح الطبى الكبير قيادة وتطوير قطار التعليم الطبى فى مصر وقد تم قبول اول دفعة بكلية طب القوات المسلحة بعام 2013 وافتتحت الكلية بعام 2014 وقد تم انشائها فى 10 اشهر .

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أشار اللواء طبيب أيمن السيد شافعى بأنه توجد معايير محددة ودقيقة جدا لإختيار طلبة كلية طب القوات المسلحة , فتقبل الكلية جميع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامةمن القسم العلمى والثانوية الأزهرية القسم العلمى أو مايعادلها ولكن يشترط الحقول على كل الدرجات التى توهله للالتحاق بكلية الطب واستيفاء كل الشروط الخاصة بالألتحاق بالكليات العسكرية , واجتياز الخيارات النفسية والبدنية المؤهلة للكليات العسكرية , ويجب أن يكون مهارة الطالب فى اللغة الأنجليزية بمستوى جيد جدا ومهارات الحاسب الألى أيضا ويحصل بعد الكلية على رتبة مثل رتبة خريج الكلية الحربية فى ذات السنة مع زيادة بكالريوس العلوم الطبية والعسكرية معا .والجدير بالذكر ان الدراسة بكلية طب القوات المسلحة تكون على المواد الطبية والفصل بينها وبين التدريبات البدنية وغيرها من التدريبات , وسوف يكون عدد الطلاب فى المحاضرة الواحدة لا يزيد عن مائة طالب وهذا سوف يفيد الطلاب بشكل أفضل من خلال العدد القليل بالمحاضرات والدروس العلمية ويذكر أن عدد الطلاب فى المعمل ثلاثة عشر طالب فقط .وسوف يتم تطبيق نظام “PBl” وهو احد الانظمة الحديثة فى التعليم بجانب الدروس العلمية أيضا وبرنامج التعرض للمرضى بالمستشفيات مبكرا من بداية العام الدراسة الثانى لطلبة الكلية , والتى سوف تزيد من مهارات الطالب على فهم الدراسة , ويذكر ان الكلية قد وقعت بروتوكول مع جمعية الصليب الأحمر الدولى لتدريب الطلاب ورفع كفائتهم من حيث التعامل مع الجثث فى الكوارث والأزمات والحوادث وعمل الأسعافات الأولية داخل الميدان فهى خطوة هامة لكى يكتسب الطالب مهارات فعلية وواقعية تهيئه للعمل تحت أى ضغوط وترفع من كفائته الطبية .

التعاون بين كلية طب القوات المسلحة وكليات الطب الأخرى داخل مصر وخارجها

ومن الجدير بالذكر أن قيادة القوات المسلحة وجهت دعوات تعاون لكل كليات الطب بمصر والعالم فى جميع المجالات وابرام اتفاقات وبتوكولات بيع عدد كثير من كليات الطب كالجامعة البريطانية , وجامعة بورسعيد, وجامعة قناة السويس , وجامعة الشارقة , وجامعة القاهرة , وجامعة الأسكندرية ., وسوف تشارك كلية طب القوات المسلحة فى المؤتمرات العلمية السنوية الذى سوف توجه الدعوات لطلاب كليات الطب الأخر والجامعات المختلفة وعمل ورش وجلسات تدريبية للرفع من مهارات الطلبة حديثى التخرج واكسابهم المزيد من الخبرة .