اسماعيل هنية في زيارة رسمية للقاهرة

وصل إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” , إلى مطار القاهرة قادما من الدوحة , في زيارة رسمية تستغرق عدة ايام يلتقي خلالها مع عدد من المسئوليين المصريين لمناقشة عدد من الملفات السياسية و الأمنية مع الجانب المصري من بينها أمن الحدود بين مصر وقطاع غزة , خصوصا مع بدأ الانتخابات الداخلية لحركة ” حماس” والتي بدأت في الداخل والخارج في أول هذا الشهر والمقرر لها ان تستمر حتي شهر مارس المقبل , وقالت مصادر بمطار القاهرة أن الوفد الفلسطيني ضم عدد من قيادات ومساعدي ” هنية” حيث وصلوا في نطاق من السرية وكان في استقبالهم عدد من مسئولي إحدى الجهات بصالة كبار الزوار حيث اصطحبوهم في موكب أمني إلى مقر إقامتهم في القاهرة .

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كان إسماعيل هنية قد غادر قطاع غزة من أربع اشهر خلال موسم الحج , وكان من المفترض ان يعود هو والوفد المرافق له الى قطاع غزة في نهاية شهر ديسمبر الماضي ولكن العودة تأجلت لأسباب أمنية , ومنذ ذلك الوقت وهو يقيم في العاصمة القطرية الدوحة , وخلال تلك الفترة قام هنية بعدة زيارات خارجية لبعض الدول منها تركيا في زيارة رسمية التقى خلالها بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان , جدير بالذكر أن العلاقات بين مصر وحركة حماس في الفترة الأخيرة كانت علاقات سيئة خصوصا بعد رحيل نظام الإخوان المسلمين في مصر , وشهدت اتهامات من الجانب المصري لحكومة قطاع غزة بتهريب السلاح عبر الانفاق على الحدود , لكن هذه الزيارة قد تكون خطوة في طريق تقريب وجهات النظر بين الجانبين والاتفاق على عدد من الأمور المهمة الأمنية والسياسية والاقتصادية , وأيضا ملف المصالحة الفلسطينية بين حركة فتح وحماس .