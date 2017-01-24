القنصل الروسي يالغردقة : افتتاح القنصلية ليس له علاقة بعودة الرحلات الجوية إلى مصر

في تصريحات صحفية لوكالة “نوفستي ” الروسية , أكد القنصل الروسي في الغردقة ” جامشيد بولتايف” , أن افتتاح القنصلية العامة لروسيا في الغردقة ليس له علاقة بعودة الرحلات الجوية الروسية الى مصر, وأوضح القنصل للوكالة أنه يؤكد بقوة أن افتتاح القنصلية ليس له علاقة بعودة الرحلات الجوية الى مصر, كان السفير الروسي بالقاهرة ” سيرجى كير بتشينكو” قد افتتح القنصلية الروسية الثالثة لدي مصر في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر , بحضور مسؤولي السفارة وعدد من أبناء الجالية الروسية بالغردقة ومحافظ البحر الأحمر وعدد من المسثمرين في مجال السياحة , وجاء هذا الافتتاح تزامنا مع احتفالات البحر الأحمر بالعيد القومى للمحافظة , حيث تضم القنصلية الجديدة ثلاث دبلوماسيين وموظفين فنيين وتقع القنصلية في شارع الممشى , وتعمل القنصلية الروسية حاليا فى طور الاختبار، على أن تبدأ العمل بصورة كاملة بما فى ذلك إصدار تأشيرات وجوازات سفر، في أواخر فبراير المقبل , هذه القنصلية هي الثالثة لروسيا في مصر بعد قنصليةالقاهرة والاسكندرية , حيث ستساهم في تقديم الجدمات للسياح الروس والمواطنين المقيمين في الغردقة .

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جدير بالذكر أن الرحلات الجوية الروسية قد توقفت الى مصر منذ أكثر من عام عقب تحطم الطائرة الروسية في سيناء والتي راج ضحيتها 224 شخصا عقب الاع الطائرة من مطار شرم الشيخ في طريقها الى مدينة سان بطرسبورج الروسية , ولم يتم معرفة السبب حتي الآن , ,أدى هذا التوقف للطيران الروسي الى أضرار بالغة بالسياحة المصرية حيث توقف عدد كبير من السياح الروس عن الذهاب لمصر بعد أن كانت مصر هي الوجهو الاولي للسياح الروس , ولكن المؤشرات الآن تدل على عودة الطيران الروسي قريبا بعد التزام المطارات المصرية بشرط الامن الدولي للمطارات وبعد عدة زيارات لخبراء روس في مجال أمن وسلامة المطارات أكدوا على جهازية المطارات المصرية من حيث قواعد الأمن والسلامه .