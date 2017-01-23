اختفاء 32 مليار جنيه مصري من الموازنة العامة للدولة وخبير اقتصادي يعقب ما حدث كارثى

قام مجلس النواب المصري منذ أيام قليلة بمناقشة الحساب الختامي الخاص بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2014 – 2015، وتتضمن هذه الموازنة عرض التقرير السنوي الذي يقوم بإصداره الجهاز المركزي للمحاسبات كل عام، كما يتضمن هذا التقرير الملاحظات التي يضعها الجهاز المركزي للمحاسبات على إيرادات الدولة والمصروفات الخاصة بالموازنة العامة، حيث أن التقرير كشف عن فقدان مبلغ 32 مليار و504.6 مليون جنيه مصري، وعدم ورود هذا المبلغ في الحساب الختامي الذي أصدرته الحكومة عن الإيرادات المالية للدولة، وللرد على هذه الملاحظة قامت وزارة المالية بتقديم تبرير لمجلس النواب إلا أن هذا الرد لم يكن كافيا لتوضيح سبب عدم ورود هذا المبلغ في الموازنة العامة للدولة، كما لم يتوضح في تقرير اللجنة الكيفية التي تم بها إثبات المبلغ المفقود في الموازنة العامة للدولة الخاصة بالعام المالي 2014 – 2015.

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التقرير به شبهة فساد:

وأوضح مجلس النواب أن التقرير الصادر عن وزارة المالية والرد الخاص بها بعد مطالبة المجلس لها بتوضيح ما حدث وأوجه صرف المبلغ المفقود وهو يساوي 32 مليار و504.6 مليون جنيه مصري، خاصة مع استمرار العجز في الموازنة في الدولة، وطلبت اللجنة في مجلس النواب المصري من وزارة المالية أن توضح وترد على الملاحظات التي قدمتها اللجنة سابقا، وتصدر المعالحات الحسابية الخاصة بأوجه صرف هذا المبلغ المفقود، والأساليب التي اتبعتها الوزارة في صرف المبلغ، وذلك تفصيلا حتى تتمكن اللجنة الخاصة بمجلس النواب من تقييم الحساب الختامي الخاص بالموازنة العامة في الدولة عام 2015 – 2015، وقال الخبير الاقتصادي ” خالد الشافعي “، أنه يرفض ما جاء في التقرير السنوي الذي أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات حول عدم ورود هذا المبلغ في التقرير الختامي للموازنة العامة للدولة الخاصة بالعام المالي 2014 – 2015، والذي أوضح اختفاء مبلغ 32 مليار و504.6 مليون جنيه مصري من الإيرادات الخاصة بالدولة، وأضاف الشافعى أن ما جاء في هذا التقرير ينذر بكارثة كما أن هناك شبهة فساد في هذا الموضوع، كما طلب الشافعي من الجهاز المركزي للمحاسبات أن يقوم بمراجعة ما جاء في تقرير الموازنة العامة للدولة مرة أخرى، حتى يتبين إذا ما كانت هناك شبهة فساد في هذا الأمر أم لا.