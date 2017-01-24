ترامب يدعو السيسي لزيارة واشنطن

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مساء اليوم من الرئيس الأمريكي المنتخب ” دونالد ترامب ” , والذي من خلاله وجه الرئيس المصري التهنئة للرئيس ترامب على تولية رئاسة الولايات المتحدة الامريكية رسميا بعد حفل التنصيب الذي أقيم يوم السبت الماضي , وأكد الرئيس السيسي تمنيه مزيدا من التقدم والازدهار له وللشعب الأمريكي, وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعة لأن تشهد العلاقات بين البلدين دفعة جديدة تحت إدارة ترامب .

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وأكد الرئيس ترامب خلال الاتصال على قوة العلاقات المصرية الامريكية الاستراتيجية , مؤكداً حرصة على التعاون الثنائي بين البلدين في المرحلة القادمة , كما أبدى تقديره لما تعانية مصر من خطر الإرهاب , مؤكدا على أن إدارته ستعمل على تقديم الدعم والمساندة اللازمة لمصر في كافة المجالات ,بالإضافة لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات .

وتطرق الرئيسان خلال الاتصال الى عدة موضوعات , وأهمها هي مكافحة الإرهاب والتطرف , حيث أشاد الرئيس ترامب بالجهود التي تبذلها مصر في مواجهة الجماعات الإرهابية أمنيا وفكريا , وفي هذا الشأن أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن مصر مستمرة في مكافحة الإرهاب والتطرف واجتثاثة من جذورة والقضاء عليه , رغم ما يعانية الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من أزمات مالية .

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تطلعه لزيارة الرئيس السيسي لواشنطن والجاري الاعداد لها من الجهات الدبلوماسية , وذلك لاستكمال التشاور بين البلدين في عدة قضايا مهمة تخص الشرق الأوسط والمنطقة , حيث أن مصر لها دور ريادي في منطقة الشرق الأوسط.