حالة الطقس ودرجات الحرارة على جمهورية مصر العربية اليوم الثلاثاء 24-1-2017

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء 24 من شهر يناير، طقس معتدل شمالا حتى محافظات شمال الصعيد، وتشهد محافظات الجمهورية ويسود طقس مائل للدفء على السواحل في المناطق الشمالية، ويكون الطقس دافئ على محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة، مائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار شديد البرودة حتى يصل إلى حد الصقيع خلال ساعات الليل على محافظات الصعيد، وتقل الرؤية الأفقية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى محافظات شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على سواحل البلاد الشمالية وعلى غرب البلاد، والرياح أغلبها إتجاهها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على منطقة غرب البحر المتوسط، وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة ويصل ارتفاع الموج فيها من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحر جنوبية شرقية، أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية يكون اتجاهها شمالية شرقية.

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درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 24-1-2017 على محافظات ومدن جمهورية مصر العربية:

وصرح المدير العام لهيئة الأرصاد الجوية المصرية الدكتور ” احمد عبد العال “، أنه من المتوقع حدوث تقلبات فى حالة الطقس في مصر كما يظهر فى صور الأقمار الصناعية التى تكشف عن تغيير ملموس اليوم فى حالة الطقس بعد الإستقرار الذي شهدناه الأيام الماضية، حيث سيحدث ارتفاع في درجات الحرارة اليوم بشكل ملحوظ تعاود مره أخرى الإنخفاض بشكل مؤقت مع نهاية الاسبوع، كما تظهر آشعة الشمس فى الساعات الاولى من صباح اليوم، وإليكم الآن بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر يناير 2017 في المحافظات والمدن المصرية:

القاهرة 11 24، الإسكندرية 12 21، مطروح 12 21، بورسعيد 13 19، دمياط 13 20، بلطيم 12 22، الإسماعيلية 8 24، السويس 8 25، العريش 10 22، نخل 2 22، طابا 6 22، الطور 10 23، مرسى علم 13 25، الغردقة 12 25، شرم الشيخ 13 25، رفح 8 21، كاترين 6 20، سيوة 8 24، المنيا 6 25، الفيوم 6 25، رأس سدر 10 24، أبوسمبل 12 29، وسط الدلتا 11 24، أسيوط 6 26، سوهاج 6 27، الأقصر 11 28، أسوان 12 30، شلاتين 13 26، حلايب 15 25، الوادى الجديد 11 28، قنا 11 27، نويبع 15 24، السلوم 9 20.