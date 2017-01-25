حالة الطقس ودرجات الحرارة على جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء 25-1-2017

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في توقعاتها لطقس اليوم الأربعاء الموافق 25 من شهر يناير عام 2017، أن يكون الطقس السائد على جمهورية مصر العربية في اليوم الجديد معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ويمتد حتى محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة، بينما تكون حالة الطقس على محافظات شمال الصعيد دافئ، ويكون الطقس حار على محافظات جنوب الصعيد وذلك خلال ساعات النهار، أما بالنسبة لساعات الليل فيكون الطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، وتقل الرؤية الأفقية بسبب تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة، وتمتد إلى مدن القناة ومحافظات شمال الصعيد، هذا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ويصاحبها سقوط للأمطار على غرب جمهورية مصر العربية، ومن المحتمل أن تمتد هذه الأمطار حتى محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة، كما تنشط الرياح وأغلبها يكون اتجاهها شمالية غربية وسرعتها معتدلة تنشط على منطقة البحر المتوسط.

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درجات الحرارة المتوقعة على جمهورية مصر العربية الأربعاء 25-1-2017:

أما بالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط، فإن البحر المتوسط تكون حالته معتدلة إلى مضطربة ويكون ارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر تقريبا والرياح السطحية به يكون اتجاهها جنوبية شرقية، بينما تمتاز حالة البحر الأحمر بطقس معتدل ويكون ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف المتر إلى مترين تقريبا، أما الرياح السطحية على البحر الأحمر يكون أغلبها اتجاهها شمالية شرقية، وإليكم الآن بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على محافظات ومدن جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء الموافق 25 من شهر يناير عام 2017:

القاهرة 10 22، الإسكندرية 11 19، مطروح 09 18، بورسعيد 11 20، دمياط 11 19، بلطيم 12 20، الإسماعيلية 06 22، السويس 07 23، العريش 10 22، نخل 00 23، طابا 05 23، الطور 08 24، مرسى علم 12 27، الغردقة 09 28، شرم الشيخ 15 27، رفح 09 21، كاترين 07 21، سيوة 11 18، المنيا 07 25، الفيوم 07 23، رأس سدر 10 22، أبوسمبل 15 30، وسط الدلتا 09 20، أسيوط 05 26، سوهاج 06 28، الأقصر 09 30، أسوان 13 31، شلاتين 15 26، حلايب 15 24، الوادى الجديد 09 28، قنا 11 29، نويبع 14 26، السلوم 09 18، السلوم 7 16.