شاهد الرئيس السيسي يوجه رسالة للمصريين: “من فضلكم خلوا بالكم من سيدات مصر”

فى ذكرى احتفالية عيد الشرطة التى أقيمت يوم أمس الثلاثاء ، ألقى الرئيس “عبد الفتاح السيسي” ، بكلمة خاصة إلى المصرين ، وقد أشار الرئيس السيسي فى كلمته إلى عناصر الشرطة النسائية ، حيث وجه السيسي خالص شكره وتقديره لهم ، كما أشاد بدورهم القوي المبذول فى المجتمع ، وتفانيهم من أجل مصلحة المجتمع المصري ، حيث دورهم هذا هو السبب فى بث الامان والإطمئنان فى قلبو المصريين كما منح القوة والثقة فى قلوب نساء مصر بصفة خاصة ، حيث أكد السيسي أن دورهم هذا يستحق الدعم والشكر ، كم أن السيدة المصرية تستحق من الجميع معاملة خاصة ، كما تستحق معاملة طيبة وخاصة فى الشارع المصري ، حيث جاء فى نص حديث سيادته قائلاً: ” ولا أنسى أن أتقدم بكل الشكر والاعتزاز لعناصر الشرطة النسائية، لدورهن الهام في المجتمع لإشاعة الشعور بالأمان والاطمئنان لدى المرأة المصرية، والتي تستحق كل الاحترام والتقدير ويجب أن تعامل معاملة طيبة في الشارع المصري”.

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تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي:

جاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته يوم أمس مشيرة على عظمة كفاح السيدة المصرية وقدرتها على إثبات جدارتها وقدراتها حيث قال تابع فى نص كلمته قائلاً: “أن كل السيدات اللي قابلتهم النهارده بيعكسوا صورة عظيمة جداً ومشرفة جداً عن مصر” ، حيث أكمل حديثه إلى رجال مصر ليوصيهم بنساء مصر قائلاً : ” أنا مسمعتش من أي سيدة وقفت هنا إلا كل كلام جميل، ياريت كل المصريين خلي بالكم من سيدات مصر من فضلكم ” ، وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار فى بيانه بالأمس إلى رجال الشرطة ، حيث وجه لهم رسالة شكر ، كما شكر الرئيس السيسي وبعث بتحياته للعاملين المدنيين في جهاز الشرطة ، حيث أكد سيادته على مدى أهمية مشاركتهم وعلى جهدهم الكبير المبذول وعطائهم المتفانى من أجل إنجاح هذا الجهاز الوطني ، بالإضافة إلى خدماتهم الكبيرة التى يقوموا بها في تقديم الخدمات المدنية إلى السادة لمواطنين فى جميع المجالات المختلفة ، حيث أكد سيادته على تيسيرهم على المواطنين فى المصالح والهيئات المختلفة على أراضي الدولة .