حركة حماس:العلاقات مع مصر تحسنت كثيرا واتفقنا على ضبط الحدود

كشفت مصادر دبلوماسية عن المباحثات التي يجريها وفد حركة حماس المتواجد حاليا في القاهرة , برئاسة نائب رئيس الحركة إسماعيل هنية مع مسؤولين مصريين , وقالت المصادر أن المباحثات تناولت ملف انشاء منطقة تجارية حرة بين مصر وقطاع غزة من أجل زيادة التبادل التجاري وأيضا لتحسين العلاقات السياسية بين الجانبين , وأضافت المصادر أن الوفد الفلسطيني قد تطرق الى امكانية حل مشكلة معبر رفح الحدودي كي يعمل بصورة منتظمة , لتسهيل مرور أعداد كبيرة من العالقين في قطاع غزة , كما تطرق الاجتماع الى ملف المصالحة الفلسطينية مع حركة فتح و التحركات المصرية لعقد حوار وطني بين مختلف أطياف الشعب الفلسطيني ومناقشة تشكيل حكومة وفاق وطني , كما نفت المصادر عن وجود ترتيبات لعقد لقاء بين قيادة حماس و القيادي المنشق عن حركة فتح محمدد حلان , وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن قد فوت الفرصة عندما دعا حركة حماس للمشاركة في المؤتمر السابع لحركة فتح والذي عقد في رام الله , وأشارت المصادر الى انه تم التباحث بشأن الوضع الأمني على الحدود لمنع تهريب الأسلحة والأشخاص من غزة الى سيناء حيث طالبت السلطات المصرية حركة حماس بتكثيف التواجد الأمني على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة لتقليل تهريب الأسلحة وتسلل الأشخاص .

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وحضر المباحثات الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس الحركة والذي وصل للقاهرة يوم الاثنين والذي أكد على حرص الحركة على تحسين العلاقات مع مصر , و صرح عضو المكتب السياسي للحركة محمود الزهار بان هناك تحسنا في العلاقات بين حركة حماس ومصر وقال الزهار أن الأزمة بخصوص معبر رفح مصطنعة بامتياز , مؤكدا الى التوصل الى اتفاق حول ضبط الحدود بين مصر والقطاع , وأضاف الزهار في تصريحات لموقع الراى التابع للحركة أن هناك لقاءات تجمع قيادات الحركة مع الإدارة المصرية , هذه القيادات تشمل إسماعيل هنية وموسى أبو مرزوق وروحي مشتهى , وان المباحثات تتناول عدة ملفات منها أمن الحدود بين مصر والقطاع وأيضا ملف المصالحة الداخلية مع حركة فتح , وأيضا تحسين العلاقات بين الجانبين , وأشار عضو المكتب السياسى لحركة حماس، إلى تحسن العلاقة مع مصر، وتم التوصل إلى اتفاق لضبط الحدود , وأضاف الزهار أن حماس وغزة قادرة على أن تصل بعلاقاتها الاقتصادية مع مصر إلى مرحلة من التبادل التجارى يصل الى 7 مليارات دولار فى السنة .

جدير بالذكر أن إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” , والوفد المرافق له قد وصلوا إلى مطار القاهرة يوم الاثنين قادما من الدوحة , في زيارة رسمية تستغرق عدة ايام يلتقي خلالها مع عدد من المسئوليين المصريين لمناقشة عدد من الملفات السياسية و الأمنية مع الجانب المصري من بينها أمن الحدود بين مصر وقطاع غزة , خصوصا مع بدأ الانتخابات الداخلية لحركة ” حماس” والتي بدأت في الداخل والخارج في أول هذا الشهر والمقرر لها ان تستمر حتي شهر مارس المقبل .