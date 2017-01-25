انسحاب القوات البحرية الروسية من سوريا

انتشرت بع السفن الحربية التي تعود إلي أكثر من دولة أطلسية في مضيض المانش لمراقبة عبور السفن الحربية الروسي المغادرة من سوريا في طريقها إلى قاعدة سيفيرومورسك الروسية , وقد ضمن السفن الحربية حاملة طائرات وفرقاطة بريطانية وسفن حراسة هولندية وسفينتين نروجيتين وسفين برتغالية وناقلة ألمانية وقد بدأت السفن الحربية فى مهمتها في مراقبة السفن الروسية العائدة إلى قاعدتها خارجة من سوريا بعد تعليمات من الرئيس الروسي فلادي مير بوتين , فقد انسحبت حاملة الطائرات كوزنيتسوف وطراد بطرس الثقيل وسفينة الإنزال ألكسندر الروسية وعدد كبير من سفن الأمداد وسفينة سفيري مورسك وكولاكوف المضادة للغواصات وتم دخول السفن الروسية مضيق المانش في اليوم الخامس والعشرون من الشهر الجاري وتمت مرافقتها من سفن حربية خاضعة لدول الأطلسي.

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تقليص عدد القوات المسلحة في سوريا

قد صرحت وزارة الدفاع الروسية بأنها سوف تبدأ في تقليص قواتها في سورية بسحب مجموعات من السفن والمعدات البحرية كخطوة أولي في تقليص القوات العسكرية الروسية داخل الأراضي السورية وبشأن تقليص القوات المسلحة الروسية داخل الأراضي الروسية ياتى هذا بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية وقد كان الهدف من إرسال السفن الروسية إلى سوريا من قبل هو الحضور الكامل للقوات المسلحة الخاضعة للبحرية الروسية ونشرها في المناطقة الاستراتيجية والحيوية بالمياه الإقليمية لتأمين المصالح الروسية ومواجهة القرصنة والإرهاب من التنظيمات الأرهابية , وقد كانت حاملة الطائرات كوزنيتسوف , لها القدرة على حمل أكثر من 50 طائرة ومزودة بصواريخ مضادة للسفن ومنظومات دفاعية معقدة .

المهمات التي نفذتها القوات المسلحة الروسية داخل الأراضي السورية

ويذكر أن الطيران الحربى الروسي في سوريا منذ أكثر من شهرين 420 طلعة منها 120 طلعة ليلية وقد أسفرت عن تدمير ما يزيد عن 1500 موقع إرهابي داخل الأراضي السورية وقد تم ضرب أكثر من موقع اساساى للتنظيمات الرهابية بسورية ومخازن الأسلحة والمعدات الخاصة بهم ومصادر الأمداد الخاصة بهم أيضا وقد شارك أيضا السلاح الجوى بطائرات ميج 29 القتالية التابع للأسطول الروسي وطائرات ميج 29 كوبر القتالية ومقاتلات سو -33 البحرية ومروحيات ka-52 التي تلقب بمقاتلات التمساح ويذكر أن تغادر السفن الروسية مضيق المانش خلال أيام وسوف ترافقها السفن القطع الحربية الخاصة بدول شمال الأطلسي فى رحلتها وحتى خروجها من مضيق المانش .