في الذكرى السادسة لثورة 25 يناير 2011 ننشر أليكم اليوم أبرز الأحداث السياسية التي حدثت في مصر منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرون من يناير ومن ضمن أبرز الأحداث فوز مرشح الأخوان المسلمون بانتخابات رئاسة الجمهورية بعد خسارة المرشح احمد شفيق أول رئيس وزراء بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011 الجماعة التي بعد ذلك صنفت على أنها جماعة إرهابية والإطاحة بمحمد مرسى بعد ثورة 30 يونيو وتولى المشير عبد الفتاح السيسي حكم البلاد بعد فوزه المستحق بانتخابات الرئاسة بنسبة تصويت لصالحه تجاوزت ال95% من أصوات الناخبين وخسارة المرشح حمدين صباحى أمامه

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25 يناير 2011 ثورة شعب

بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير ونزول الشعب للاعتصام بالميادين تنحى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك عن الحكم بعد تسليمه السلطة للمجلس العسكري الذي قام بدوره وعطل العمل بدستور 71 وأصدر قراراه الأول بحل البرلمان الذي كان فتيلة أشغال الثورة وتنحى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بعد ثمان عشر يوم من الاعتصامات والتظاهر ضده بكل ميادن مصر وقد استشهد ما يزيد عن 900 قتيلا في الثورة المصرية وقد تولى الجيش زمام الأمور مع تعهده بانتقال سلمى لسلطة البلاد وإجراء انتخابات رئاسية بعد مرور الفترة الانتقالية وقد سلم الجيش البلاد بعد عملية انتقال سلمى للسلطة بإجراء انتخابات رئاسية وتم أول انتخابات برلمانية وقد حازت الأحزاب الإسلامية للمرة الأولى في تاريخها على اغلبيه مقاعد البرلمان وقد جاءت الانتخابات البرلمانية عقب أحداث محمد محمود الشهيرة التي كانت نتائجها ما يزيد عن 50 شهيد .

وبعد فوز مرشح الأخوان المسلمين بالرئاسة بنسبة لم تتعدى 52% من أصوات الناخبين المشاركين في أول أنتخابات رئاسية بعد ثورة يناير وكان بذلك هو أول رئيس مصري إسلامي , وتلى الانتخابات في قرارات محمد مرسى الأولى بإقالة المشير حسين طنطاوي قائد القوات المسلحة والقائم بحكم البلاد بعد تنحى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك , ومن ثم عين الفريق عبدالفتاح السيسى فى منصب المشير طنطاوي

مصر بعد سنتين من تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد

في بداية شهر يوليو من عام 2013 أطاح الرئيس عبدالفتاح السيسى بمحمد مرسى بعد خروج المتظاهرين إلى الميادين بثورة 30 يونيو غير راضين عن حكم محمد مرسى وجماعته للبلاد بعد سنة واحدة من الحكم فأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى تعطيل الدستور الذي قد وضعته جماعة الأخوان المسلمين الأرهابية بعد سيطرتها على مجلس النواب ووقد قامت قوات الأمن المصرية بعد شهر من ثورة 30 يونيو بفض اعتصام رابعه المسلح بالقوة مما اسفر عن سقوط ما يزيد عن 500 قتيل والقبض على كثير من الإرهابين المنتمين لجماعه الأخوان الإرهابية ومصادرة جميع أموالهم واعتبار جماعه الأخوان المسلمين جماعة إرهابية مسلحة .

ومع حلول عام 2016

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وبعد سنتين من تولى الرئيس السيسى حكم البلاد والدعوة الى انتخابات جديدة لمجلس النواب المصري الناتج من انتخابات شرعية شاركت فيها جميع الأحزاب والفئات والجدير بالذكر قرار البنك المركزي المصري في نهاية عام 2016 بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف من أجل عمل أصلاحات اقتصادية للحصول على قرض صندوق النقد الدولي ألدي يبلغ 12 مليار دولار .