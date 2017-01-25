رسالة هامة من “محمد البرادعي” لشباب ثورة 25 يناير وعدة تساؤلات لشركائهم

فى ذكرى ثورة يناير ، وجه الدكتور “محمد البرادعي” ، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق ، رسالة هامة ، حيث قام البرادعي بتوجيهها إلى شباب ثورة 25 يناير العظماء الذين كانوا سبب فخر لمصر ومازالوا ، حيث استغل محمد البرادعي هذه المناسبة واحتفال المصريين بالذكري السادسة لثورة يناير اليوم الموافق 25 من يناير 2017 ، وقام بنشر تدوينة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ، حيث جاء فحوا تدوينته عدد من الأسئلة الهامة التى أشار إلى كل شركاء الثورة فيها ، حيث قام محمد البرادعي بنشر عد من التغيرات على صفحته الخاصة من أجل عرض رأيه وأسئلته بشكل كامل اليوم .

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رسالة محمد البرادعي لشباب الثورة:

وجه الدكتور ” محمد البرادعي ” ، اليوم الاربعاء الموافق 25 يناير فى ذكر يناير السادسة رسالته خاصة وهامة لشباب ثورة 25 يناير بوجه خاص ، حيث كتب فيها البرادعي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر : “ستبقى الثورة فخر وشعلة مضيئة لكل مصري حر، ثورتكم يا شباب محفورة في الوجدان، ستنتصرون مهما طال الزمن لأنكم أنتم المستقبل”.

تساؤلات البرادعي لشركاء ثورة يناير:

فى عدد من التغريدات قام الدكتور محمد البرادعي ، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، بنشرها اليوم على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر ، أشار فيها لشركاء الثورة فى عدد من التساؤلات الخاصة ، حيث تسائل البرادعى حول التوافق على حرمة الدم ، حيث أكد فى تساؤله هل يتم هذا التوافق حتى مع من نختلف معهم ، ومن جهة أخري قام الدكتور محمد البرادعي اليوم بنشر تساؤل أخر حول توافق شركاء ثورة يناير على مرشح رئاسي واحد ، بحيث يكون هذا المرشح الرئاسي الواحد يمثل الثورة التى تم اقامتها في انتخابات عام 2012 ، وأنتهت تساؤلات البرادعي التى دونها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الغجتماعي تويتر بسؤاله وحول التوافق الاخير الذى ضم فيه كلاً من قيادة الثورة ، حيث تسائل البرادعي اليوم عن هل تستطيع هذه القيادة أن تحكم وتقود البلاد فى الفترة الحالية كما حلمت وتمنت وقت الثورة.