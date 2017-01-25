رواد تويتر يحيون شهداء ثورة 25 يناير ويؤكدون سبب ضياعها نفوس رخيصة

ثورة يناير للعام السادس ، تمر الأعوام ويأتى العام السادس على ثورة 25 يناير والمصريين يحتفلون بذكراها ، حيث تتجدد جراحهم على الشهداء الراحلين الذين قرروا أن يفدوا الثورة بدمائهم لأجل التطور والتقدم والنهضهة التى حلم بها الجميع للبلاد ، وفى هذا الصدد قام عدد من نشطاء موقع التواصل الغجتماعي تويتر بتدشين ثورة يناير فى هشتاجين مختلفين فى هذه الذكرى ، وفى اطار احتفال المصريين بالذكري السادسة لثورة 25 يناير اليوم ، حيث تصدر موقع التواصل الإجتماعي تويتر اليوم هاشتاجين جديدين قام المدونين بتدوينهما على الموقع عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، ليصبحوا هم الأكثر تداولًا على هذا الموقع الشهير.

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هاشتاجين على موقع تويتر اليوم:

تصدر موقع التدوينات الصغيرة اليوم هشتاجين خاصين بثورة يناير وشهدائها وثوارها الاحرار ، حيث أطلق المغردون على الهاشتاجين أسم هاشتاج ” 25jan “، وهشتاج “25 يناير بالنسبالك أيه” ، وجدير بالذكر أن التعليقات المتعددة والمختلفة على الهشتاجين كانت تتمركز حول ذكريات المصريين الماضية والمواقف التى حضروها أو شاركوا بها مع الثورة والثوار فى يناير الذى مضى عليه ستة سنوات حتى لأن بالإضافة إلى تدوين بعض الافراد رأيهم في الثورة وما ألت إليه الأمور منذ هذا الوقت حتى الآن.

تغريدات ثورة يناير:

اختلفت كلمات مغردون تويتر ولكن ظل الاساس والهدف واحد ن حيث كتب أحد رواد موقع “تويتر” ويدعى عزت على موقع التدوينات الصغيرة: “صباح أنظف وأفضل وأطهر وأحسن حاجة حصلت فى تاريخ مصر من يوم ما نزلت على هذا الكوكب، ذكرى ثوره 25 يناير المجيدة”.

كما علق أحد المدونين بأسم محمد: “المجد كل المجد لثورة الخامس والعشرون من يناير وشهدائها.. المجد للورد اللى فتح فى جناين مصر”.

وكتبت أحدي المدونات بأسم “أمل” عن الشهداء فى ذكرى الثورة ، قائلة: “زى النهاردة من 6 سنين راحوا خيرة شباب مصر.. اللهم أرحمهم وأغفر لهم، وأرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه”.

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بينما كتب أخر بأسم عباس اليوم على موقع التدوينات القصيرة: ” تحية عطرة لكل شهيد من شهداء الثورة من سيد بلال وخالد سعيد حتى الآن “.

كما جاء نص ما عبر به شخص يدعي أبو براء حول رأيه فى ثورة 25 يناير قائلاً: “هى ثورة انطلقت من رحم الشعب المقهور، صنعها الشباب الشجعان، وضحى فى سبيلها الأبطال، وأضاعتها نفوس انتهازية رخيصة”.