شاهد تعليق عمرو أديب: “مشاهد شنط الفلوس تتكرر في مصر بشكل غير طبيعي”

يقوم الإعلامى عمرو أديب من خلال منصة برنامجه الشهير بعرض بعض القضايا الموجودة والمستجدة على الساحة العامة بشتى صورها ثم يحاول التعليق عليها وفى بعض الأحيان فرض بعض الإقتراحات أو الحلول وربما التسؤلات عنها ، فى برنامجه مساء أمس قام الإعلامي ” عمرو أديب ” ، من خلال برنامجه الذي يعرض على قناة أون تى في الفضائية بالتعليق على أحد الحوادث الاخيرة ، حيث علق عمرو أديب على المشهد الذي قد قامت وزارة الداخلية المصرية بعرضه يوم أمس ، حيث ضم المشهد بعض من الأموال التي كانت وزارة الداخلية بضبطها يوم أمس في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث جاء تعليق عمرو أديب على شكل الأموال الكثيرة التى عرضتها وزارة الداخلية قائلاً من خلال منصة برنامجه الشهير : ” إن مشاهد “شنط الفلوس” تتكرر في مصر بصورة غير عادية، متسائلًا: “دي بقى السوق السودة اللي بنقول مش موجودة عندنا في مصر “.

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تصريحات عمرو اديب بخصوص الفلوس:

جاءت تصريحات الإعلامي عمر أديب ، التى أذيعت من خلال برنامجه الشهير ” كل يوم ” ، والذي يتم بثه على شاشة قناة ” أون تي في ” الفضائية المصرية يوم أمس بخصوص الرجل الذى قد قامت وزارة الداخلية بالقبض عليه وبحوزته مبلغ مالى كبير جدًا ، حيث كان يستخدمه الرجل فى المتاجرة بالسوق السوداء ، حيث تسائل عمر أديب عن ماهية هذا الرجل إن كان تم التأكيد على وجود السوق السوداء ، حيث قائل فى تصريحه : ” مسكوا واحد بتاع صرافة معاه 36 مليون جنيه كاش، ويقولك مفيش سوق سوده، دي سوق فوشيا بقى” على حد قوله.

وأكمل الإعلامي عمر أديب تعليقاته على قضية الاموال الطائلة والسوق السوداء ساخرًا على منصة برنامجه : ” ونلاقي 10 مليون جنيه مصري، ودولارات ودينار كويتي، بموت أنا في الدينار الكويتي ده، ونفسي أرص الفلوس زي الأفلام كده قدام عيني شوية منهم بس” ، حيث جاء هذا على حسب نص تعبير الإعلامي عمرو أديب فى برنامجه.

شاهد فيديو تعليق الإعلامي عمرو أديب :

نستعرض معكم الفيديو الخاص بعمر أديب الذى عرض فيه القضية المذكوره ورده عليه.