زلزال جديد ضرب بعض محافظات مصر ومعهد الفلك يعلن تفاصيل الهزة الأرضية وقوتها

اعتبر البعض فى مصر أن شهر يناير الجاري الذى أوشك على الرحيل هو شهر الهزات الأرضية ، فقد وقعت هزة أرضية فى مطلع الأسوع الأول منه حيث كان مصدرها فى مدينة العاشر من رمضان ، وقد جاءت بعض التصريحات الفلكية أن الهزة الأرضية قد شعر بها سكان ثلاث محافظات من محافظات مصر وهم كلاً من محافظة الشرقية و محافظة القاهرة و محافظة الاسماعيلية ، وبعد عدة أيام وتحديدًا يوم 21 من شهر يناير الحالى جاءت الهزة الثانية ، حيث كانت الهزة الأرضية الثانية مفاجأة لأن مصر بلد ليس معروفة بكثرة الزلازل ، ليصدم الجميع بقرب وقوع الهزة الأرضية أالثالثة بعدها بثلاثة أيام ايضًا ، حيث أعلن خبراء الفلك فى المركز القومي أنه يوم الثلاثاء الماضي الموافق 24 يناير 2017 وقعت هزة ثالثة فى بعض المناطق بمحافظات مصر ، والتى قد أعلنوا أن جميع الهزات الارضية التى وقعت كانت فى شمال مدينة العاشر من رمضان ، وتحديدًا على بعد 68 كيلو متر من منطقة حلوان .
تصريحات نائب رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية:
بعد تكرار الزلازل هذا الشهر جاءت تصريحات نائب رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، الكتور أبو العلا أمين ، موضحة اسباب تكرارها ومدي قوتها ، حيث قال فى بيانه أنه قد حدثت هزة أرضية فى الايام السابقة بقوة 5.6 ريختر وقد كان مصدر هذه الهزة جزيرة كريت اليونانية والتى توجد في البحر الأبيض المتوسط ، الذى بدوره يقع شمال جمهورية مصر العربية حيث وقع الزلزال المذكور على عمق 35 كيلو متر تحت سطح البحر الأبيض المتوسط ، وقد صرح نائب رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن إحداثيات الزلزال المذكور هي 32.22 شمالاً وكان خط العرض و26.66 شرق وهو خط الطول ، كما أكد فى بيانه أن هذه الهزة الأرضية تعد من أقوي الهزات الارضية حيث شعر بها كلاً من سكان محافظة القاهرة وعدد من جيرانها من المحافظات المصرية ، بالإضافة إلى أن تلك الهزة الأرضية التى تم رصدها تعد هزة أرضية قوية جداً وقد تأثر بها عدد من الول المطلة على ساحل البحر المتوسط والمحيطة بجزيرة كريت ومنها مصر.
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