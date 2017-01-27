سامح شكري يلتقي بوزير خارجية الكونغو الديمقراطية في أديس أبابا

التقى سامح شكرى وزير الخارجية المصري مع “كلود جاكوسو” وزير الخارجية الكونغولي في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة من بينها سد إنجا، ودعم مصر لملف النيل واستقرار الكونغو , ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد ، تدوينة على “تويتر” , نشر فيها صورة من اللقاء بين الوزيرين ,وأصدر المستشار أحمد أبو زيد بيانا صحفى، صرح فيه بأن هذا اللقاء تناول مباحثات لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين , وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن شكرى رحب بوزير خارجية الكونغو الديمقراطية في بداية اللقاء، وأكدا على متانة العلاقات بين البلدين، ووجه اليه الدعوة لزيارة القاهرة في أقرب فرصة ، الامر الذي يسهم في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين , وأشار المتحدث باسم الخارجية، بأن شكري نوه لزيارة وفد من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية إلى العاصمة كينشاسا لإنشاء مشروع توليد طاقة شمسية بطاقة 4 ميجاوات، مع الإعداد لاجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين لأول مره.

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وأكد وزير الخارجية على أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل خلال الفترة الماضية إلى 65 مليون دولار، مؤكدا تذليل كافة العقبات من أجل رفع معدل التبادل التجاري بين البلدين في الفترة القادمة , كما أوضح شكري استمرار التعاون العسكري بين البلدين من خلال توفير الدورات التدريبية ، مؤكدا دعم مصر لاستقرار الكونغو، والحرص على التنسيق على مستوى مجلس الأمن والسلم الأفريقي , وأشار شكرى إلى ان فرص التعاون كبيرة بين الجانبين خصوصا فى بناء سد آنجا، وإمكانية التعاون بين هيئة قناة السويس وسد أسوان وبين هيئة سد آنجا، مما يدعم فرص التنمية والاستقرار فى الكونغو الديمقراطية, وأعرب سامح شكري عن رغبتة في المشاركة في اجتماع المؤتمر الدولي حول البحيرات العظمى في العام المقبل. كما وجه الشكر للوزير الكونغولي على موقفها الداعي للتوافق بين الدول الأعضاء في حوض النيل.

من جانبه, أكد وزير الخارجية الكونغولي على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين ، مشيرا الى ان الرئيس الكونغولي يحرص على تطوير العلاقات بين الجانبين , كما رحب بفكرة التعاون بين هيئة سد العالي بأسوان مع هيئة سد آنجا، والذي ستكون له فوائد كبيرة على مستوى أفريقيا من خلال الطاقة الكبيرة التي سوف ينتجها, كما أشاد وزير خارجية الكونغو الديمقراطية بالتعاون العسكري مع الجانب المصري وأيضا التعاون في مجال الطاقة الشمسية، مشيرا الى الإعداد لزيارة الرئيس الكونغولي إلى مصر في أقرب وقت.