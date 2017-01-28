لجنة العفو الرئاسي تجتمع الأسبوع المقبل لإعداد القائمة الثالثة

في إطارعمل لجنة العفو الرئاسي بمجلس النواب لاعداد القائمة الثالثة لارسالها إلى رئاسة الجمهورية , أكد عضو اللجنة النائب طارق الخولي، على أن اللجنة ستخصص هذه القائمة الثالثة من للمحبوسين في قضايا التظاهر والنشر والقضايا المتعلقة بحرية التعبير والرأى وأن القائمة تضم أشخاص من الحاصلين على أحكام نهائية أو المحبوسين احتياطيا , وأشار عضو لجنة العفو الرئاسى، بأن اللجنة ستستقبل حالات جديدة لفحصها ومراجعتها، مع العلم بوجود أسماء كثيرة قدمت اللجنة فى الفترة الاخيرة جاري الآن مراجعتها بعد أن تم تسليم القائمة الثانية للرئاسة , مشيرا الى أن اللجنة ستفتح الباب لتلقى الأسماء من الجهات الحقوقية والبرلمان والجمعيات الأهلية لمراجعتها ,كان النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، قال إن اللجنة سلمت مؤسسة الرئاسة، ثلاث قوائم تنظيمية فى إطار تسليم قائمة العفو الثانية مصحوبة بتقرير حول عمل اللجنة حتى الآن وبعض التوصيات التنفيذية والتشريعية , وكان النائب طارق الخولى ، عضو لجنة العفو الرئاسى، قد أكد أن اللجنة ستخصص القائمة الثالثة من المحبوسين التى ستعدها خلال الفترة المقبلة للمتهمين فى قضايا تظاهر ونشر والقضايا المتعلقة بحرية التعبير والرأى، موضحا أن القائمة ستشهد حالات من الحاصلين على أحكام نهائية أو المحبوسين الاحتياطيين، حال سمح القانون بذلك , وقال النائب طارق الخولى، إن اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل عملها للإعداد للقائمة الثالثة ، بعد أن تم تسليم القائمة الثانية لرئاسة الجمهورية، وأكد التنسيق الجاري مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان في هذا الشأن , وأكد الخولي أن اللجنة قدمت إليها أسماء محبوسين خلال الأيام الاخيرة، موضحا أن العدد المقدم في هذه المره أقل من المرات السابقة، ولم يتم تحديد موعد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان مع اللجنة لتقديم أسماء جديدة , وأوضح الخولي، بأن جاري فحص بقية الأسماء التى قدمت للجنة خلال إعداده القائمة الثانية وفحصها .

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في سياق متصل ,قال النائب محمد الكومى عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، إن اللجنة مازالت مستمرة في تلقى أسماء المحبوس على ذمة عدد من القضايا، وأنه يتم فحصها قبل إرسالها للجنة العفو الرئاسى لادراجهم في القائمة الثالثة ,وأوضح الكومى أن عمل اللجنة مستمرة في العمل بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفحص كل الأسماء المحبوسين على ذمة عدد من القضايا , وأكد الكومي على أن اللجنة تقوم بزيارت ميدانية إلى دور الأيتام والمستشفيات , بالإضافة الى الاعداد لزيارة عددا من الاقسام وأماكن الاحتجاز والسجون .