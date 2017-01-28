تعرف على ضوابط العمرة الجديدة بعد إلغاء زيادة الرسوم

انتهت غرفة السياحة المصرية للموسم 1438 هجريا وسوف تصدرها وزارة السياحة بعد أن يتم عرضها على وزير السياحة والتصديق عليها ولم يتم تغيرات كثيرة بالضوابط الجديدة عن العام الماضي ماعدا تسكين الفنادق القريبة من الحرم وسوف يتم تخفيض رسومها بعد التخفيضات التي طرحتها المملكة العربية السعودية وبعد تحرير سعر الصرف وتعويم الحكومة المصرية للجنيه المصري مما أدى الي ارتاع اسعارف العملات مقابل الجنيه المصري , وكان من ضمن الشروط الجديدة التي أقرتها غرفة السياحة المصرية للعمرة بإن السكن لا يقل عن فندق 5 نجوم واستعمال كل ثمان أفراد إلي حمام واحد بحد أقصي وعدم التقييد بحد أقصي بمسافة الفندق وبعدها عن الحرم ويتم تسكين المعتمرين بفنادق تم تصنيفها من قبل الجانب السعودي كفنادق مستوها لا يقل عن ثلاثة نجوم ويجب أن تقع الفنادق بالشارع الرئيسي , والتشديد على عدم تسكين المعتمرين بالعمارات , وتوفير أوتوبيسات خاصة للمعتمرين لنقلهم من السكن إلى الحرم والعكس , وتوضح لنا أن السلطات السعودية سوف توفر ذلك ولكن بشرط بعد الفندق أو السكن عن الحرم بمسافة تزيد عن 1 كيلو متر , والأولوية للمناطق المرتفعة دون التقيد بالمسافة . والجدير بالذكر أن من ضمن الشروط ألا يقل موديل السيارة التي تنقل المعتمرين في تنفيذ رحلة العمرة عن موديل 2010 ويجب تقديم طلب لفحص السيارة قبل ذهابها إلى الرحل بشهر على الأقل ويجب أن تكون مزودة بجهاز تحديد مواقع وجهاز محدد للسرعات .

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خسارة شركات السياحة بسبب توقف العمرة

صرح عضو لجنة إدارة الأزمات الخاصة بالعمرة بأن شركات السياحة خسرت كثيرا من إيرادتها هذا الموسم بسبب انخفاض أعداد المعتمرين وانخفاض الأيردات مستمرة إلى الآن وتجاوزت نسبة ال 60% وقد أشار الى ان العام الماضي بلغ عد المعتمرين 1.75 مليون معتمر ولكن هذا الموسم نقص عدد المعتمرين الى النصف فقد خرج هذا العام 500 الي معتمر فقط , وقد طلبت شركات السياحة من رئيس الوزراء , للمحافظة على السياحة والعاملين به , واكد يحيي راشد وزير السياحة , على أن الوزارة سوف تدرس مطالب جميع الشركات التي تقدموا بها من خلال الجمعية العامة لشركات السياحة , ونوه على أن قرار عمرة رجب وشعبان ورمضان هو قرار سيادي وليس للوزارة أي دخل فيه .