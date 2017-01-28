شاهد تصريحات الرئيس السيسي للإرهاب: “سيبونا نعيش وكفايا علينا نار ربنا في الآخره متبقاش نار ربنا وناركم”

منذ أمس الجمعة الموافق 27 من شهر يناير 2017 ، الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك فى فعاليات مؤتمر الشباب الذى يتم عقده فى محافظة أسوان بجنوب مصر ، والذى تم الإعلان عنه أنه سوف يستمر حتى أخر اليوم السبت الموافق 28 من يناير ، وجدير بالذكر أن المؤتمر يتم مناقشة ووضع خطة كاملة من اجل تطوير محافظات ومدن صعيد مصر والنهوض بها بشكل كلى ومحاربة التخلف الذى يوجد بها في شتى المجالات العلمية والثقافية والإنتاجية وغيرها من شتى مجالات الحياة بشكل شاملى وعملى على أرض الواقع والنهوض بها كما يتمنى أبناء جمهورية مصر العربية بشكل عام وأبناء محافظات الصعيد بشكل خاص ، بالإضافة إلى أنه يتم السعى حول افتتاح عدد من الطرق التى تحتاجها مدن الصعيد كما يتم افتتاح عدد من المستشفيات وبعض المشروعات كما ورد بالجدول والمقررة فى هذه الفترة ، وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء حضوره ومشاركته منذ يوم أمس فى فعاليات المؤتمر الذى تستمر اليوم أيضًا ، تحدث السيسي مع الشباب المشاركة فى الإجتماع والمتواجدين بشكل فعال فى مؤتمؤ الشباب عن قضية الإرهاب وتأثيره على المصريين ، حيث أشار الرئيس السيسي إن الإرهاب فى الوقت الحالى يعيش بداخلنا وبداخل أنفسنا جميعًا كبشر ، حيث أكد السيسي فى حديثه أن الإرهاب حاليًا يهدد مستقبلنا بشكل عام وبناءًا على هذا يأتى واجبنا فى العمل بشكل جدي من أجل أن نتخلص منه للأبد ، كما أشار السيسي إلى أنه يجب أن يدافع المصريين حاليًأ عن أنفسهم بنفسهم ، وأضاف الرئيس اسيسي موجهاً حديثه للإرهاب “سبنا نعيش”.

Advertisements

تصريحات عبد الفتاح السيسي للإرهاب:

جاء فى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم أمس فى مؤتمر الشباب بأسوان قائلاً للشباب المشارك فى المؤتمر المنعقد منذ يوم أمس قائلاً بخصوص الإرهاب : “انتو بتقولوا علينا هنخش النار طيب سبنا نعيش وأدخل أنت الجنة،انت بتقول إحنا مش كويسين وهنخش النار، ادخل انت الجنه ونار ربنا كفاية علينا متبقاش نار ربنا والنار بتاعتكم”.، وجاء ذلك خلال المؤتمر الوطني الثاني الشهري للشباب تحت شعار “أبدِعْ.. انطلق”.