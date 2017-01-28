تحذيرات الأرصاد الجوية من سقوط الأمطار الغزيرة: تعرف على موعد تحسن حالة الطقس

منذ يوم امس الجمعة الموافق 27 من شهر يناير 2017 ، وموجة من الطقس الباردة واجهة محافظات مصر بعد قضاء عدة أيام فى حالة من الدفء واستقرار فى الأحوال الجوية ، وفى هذا الصدد جاءت تحذيرات الأرصاد الجوية عن طريق تصريحات المتحدث الرسمي بإسم هيئة الأرصاد الجوية ، “وحيد سعودي” ، عن حالة الطقس فى مصر اليوم السبت ، حيث قال فى بيان أصدره على شاشة القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري ، وتحديدًا ببرنامج “صباح الخير يا مصر ” ، الذى يذاع يوميًا ، أن حالة من الطقس السيئ اجتاحت البلاد منذ ساعات الصباح من يوم أمس الجمعة ، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل حاد ، باللإضافة إلى استمرار حالة الإنخفاض فى درجات الحرارة اليوم السبت ايضًا ثم تستمر درجات الحرارة يوم غداً الأحد حتى ساعات العصر ، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد على معظم محافظات مصر طوال النهار ثم يزداد إنخفاضًا لتعم حالة من البرودة الشديدة على كافة الأنحاء فى ساعات الليل وتصل فى بعض المحافظات إلى حد الصقيع .

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تصريحات المتحدث الرسمي للأرصاد الجوية:

جاء فى تصريحات الإعلامية للمتحدث بإسم هيئة الأرصاد الجوية ، أن حالة الطقس اليوم السبت سوف تكون معتدلة إلى حد ما فقط في بعض المحافظات ، حيث أشار فى تصريحه إلى محافظات جنوب الصعيد ، بينما من جهة أخري يتوقع سعودي أن تواجه بعض المحافظات سقوط أمطار غزيرة ، حيث أكد سعودى على أن كلاً من محافظة القاهرة ومحافظات الوجه البحري بالإضافة إلى المناطق الساحلية من البلاد سوف تواجه موجة عارمة من الأمطار اليوم ، كما حذر سعودي من ممارسة أي نشاط بحري حيث ترتفع الأمواج فى كلاً من البحر الأحمر والبحر المتوسط بشكل كبير مما يعوق حالة الملاحة البحرية.

موعد استقرار حالة الطقس:

تتوقع الأرصاد أن تستقر الأحوال الجوية فى محافظات مصر طبقًا لما ورد فى تصريحات المتحدث الرسمي بإسم هيئة الأرصاد ، من يوم الأثنين القادم ، حيث يتوقع أن تبدأ موجة البرودة فى الإنكسار ثم تبدأ فى الإرتفاع نسبيًا لتظهر أشعة الشمس فى ساعات النهار وتستقر الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء ، وأكد سعودي فى تصريحه أنه لا توجد أى علاقة بين فصل الصيف وفصل الشتاء من حيث أنه لو كان الشتاء شديد البرودة فإن الصي الذى يليه يأتى شديد الحرارة لأنه لا علاقة لهما ببعضهما.