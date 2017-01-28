صحفي للسيسي: لا تقطع الحلقة التي تربط بين الشعب المصري وأفراد الجيش

أثارت التصريحات التي أدلى بها الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي “، حالة من الإنتقادات العامة في وسائل الإعلام المصرية والشارع المصري، وأعلن الكاتب الصحفي الكبير ” محمد على إبراهيم “، الذي كان يشغل منصب رئيس تحرير جريدة الأهرام في عهد الرئيس المصري السابق ” محمد حسني مبارك “، حيث أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صرح في المؤتمر الصحفى بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة المصرية، متوجها بحديثه هذا للشعب المصري قائلا أن ” الجندي في قوات الجيش أو الشرطة يتلقى الرصاصة بدلا من المواطن المصري ويقوم بواجبه في حماية الشعب المصري على أكمل وجه “، وقام الكاتب الصحفى محمد على إبراهيم بالتعليق على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا أن الجيش المصري هو مؤسسة تابعة للدولة المصرية وواجبه أن يقوم بتوفير الحماية وخدمة ذلك الشعب، كما أن الجيش لا يمن على الشعب المصري في توفير هذه الخدمات.

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أفراد الجيش المصري ليسوا أكثر وطنية من أفراد الشعب المصري:

وتوجه الكاتب الصحفى محمد على إبراهيم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا له: ” أن هذا الكلام الخطير الذي تقوله يا ريس معناه أنك تضع الجيش والشرطة في جانب، وبقية الشعب المصري في الجانب الآخر، أنتم الجيش المصري، لا تمنُّ علينا بالحماية؛ فهذا هو واجبكم وتلك مسئوليتكم التي ارتضيتم أن تقوموا بها “، وأوضح الكاتب الصحفى محمد على إبراهيم للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا له، إن أفراد الجيش المصري ليسوا أكثر وطنية من أفراد الشعب المصري، مضيفا أن هناك العديد من الأفراد المدنيين في الشعب المصري قد سقطوا وفقدوا حياتهم وذلك مثل أفراد الجيش والشرطة والعسكريين تماما، كما طال الصحفي محمد على إبراهيم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ألا يقوم بقطع الحلقة التي تربط الجيش المصري بأفراد الشعب، وقال له نصا: ” السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نرجوكم ونتوسل إليكم ألا تقوموا بمعايرتنا لأنكم تتلقون الرصاص بدلا عنا، أنتم لستم أكثر وطنية منا، وأذكركم أنه قد سقط مدنيون أثناء ثورة 30 يونيو والأحداث التي شهدتها مصر بعد 30 يونيو، الحلقة التي تربط الشعب بالجيش أقوى من الحبل السري، فلا تسارعوا بقطعها لو تكرمتم”.